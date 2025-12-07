Nieve en alta montaña a días de comenzar el verano

Nieve en alta montaña, a los 3.100 msnm, en Tunuyán. Mientras tanto, en el Manzano Histórico y el Valle de Uco solo se registraron lluvias durante la noche y la mañana.

Nevada a días de comenzar el verano y en medio de un fin de semana con alerta naranja por tormentas en Mendoza.

Ocurrió en Tunuyán, dentro de la Reserva Natural Manzano Portillo – Piuquenes. La nevada se observó desde el refugio Portinari, ubicado a 2.518 msnm, hacia el sector oeste, donde la altura aumenta en dirección a la Cordillera de los Andes hasta llegar al refugio Scaravelli, situado a unos 3.100 msnm y localizado a 6 a 8 km del Portillo Argentino, uno de los principales pasos de trekking de la zona.

El video fue grabado desde el Refugio Scaravelli por el tunuyanino José Sosa, emprendedor y miembro de la Cámara de Comercio local, quien difundió el registro a través de la cuenta de Instagram de Paralelo 33 Adventure, emprendimiento de turismo aventura.