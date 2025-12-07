Nieve en alta montaña a días de comenzar el verano

Nevada a días de comenzar el verano y en medio de un fin de semana con alerta naranja por tormentas en Mendoza.
Nieve en alta montaña, a los 3.100 msnm, en Tunuyán. Mientras tanto, en el Manzano Histórico y el Valle de Uco solo se registraron lluvias durante la noche y la mañana.
Ocurrió en Tunuyán, dentro de la Reserva Natural Manzano Portillo – Piuquenes. La nevada se observó desde el refugio Portinari, ubicado a 2.518 msnm, hacia el sector oeste, donde la altura aumenta en dirección a la Cordillera de los Andes hasta llegar al refugio Scaravelli, situado a unos 3.100 msnm y localizado a 6 a 8 km del Portillo Argentino, uno de los principales pasos de trekking de la zona.
El video fue grabado desde el Refugio Scaravelli por el tunuyanino José Sosa, emprendedor y miembro de la Cámara de Comercio local, quien difundió el registro a través de la cuenta de Instagram de Paralelo 33 Adventure, emprendimiento de turismo aventura.
Pero, con el descenso de altura también hubo diferencia de la condensación del clima. En la zona del Manzano Histórico y en el llano del Valle de Uco, solo se registraron lluvias durante la noche y parte de la mañana.