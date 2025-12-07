7 de diciembre de 2025 - 18:58

Nieve en alta montaña a días de comenzar el verano

Nieve en alta montaña, a los 3.100 msnm, en Tunuyán. Mientras tanto, en el Manzano Histórico y el Valle de Uco solo se registraron lluvias durante la noche y la mañana.

X / @paralelo33adventure
Por Gisel Guajardo

Nevada a días de comenzar el verano y en medio de un fin de semana con alerta naranja por tormentas en Mendoza.

Ocurrió en Tunuyán, dentro de la Reserva Natural Manzano Portillo – Piuquenes. La nevada se observó desde el refugio Portinari, ubicado a 2.518 msnm, hacia el sector oeste, donde la altura aumenta en dirección a la Cordillera de los Andes hasta llegar al refugio Scaravelli, situado a unos 3.100 msnm y localizado a 6 a 8 km del Portillo Argentino, uno de los principales pasos de trekking de la zona.

Pero, con el descenso de altura también hubo diferencia de la condensación del clima. En la zona del Manzano Histórico y en el llano del Valle de Uco, solo se registraron lluvias durante la noche y parte de la mañana.

