7 de diciembre de 2025 - 21:53

Pronóstico en Mendoza: mejoran las condiciones meteorológicas en el arranque de la semana

Se espera que mañana la temperatura máxima alcance los 30°C. El martes vuelve la amenaza de tormentas.

El cielo de Mendoza en la previa del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

El cielo de Mendoza en la previa del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

Foto:

Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La previa al verano se vive de manera atípica. Frío, abrigos, acolchados, cafés y paraguas fueron algunos de los elementos que protagonizaron el fin de semana en Mendoza.

Este lunes 8 de diciembre, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, la temperatura registrará un ascenso. Así lo informó la Dirección de Contingencias Climáticas, al detallar para mañana que "mejoran las condiciones meteorológicas".

Además ampliaron: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima rondará los 14°C y la máxima los 30°C.

En el caso del martes, el pronóstico extendido destacó: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera". La mínima se ubicaría en los 16°C y la máxima en los 34°C.

Para el miércoles se prevé que la temperatura máxima vuelva a caer por debajo de los 30°C.

