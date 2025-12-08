8 de diciembre de 2025 - 09:13

El pronóstico del tiempo para este lunes feriado: se mantiene alerta amarilla para un departamento

Luego de una semana muy inestable, mejorará el tiempo en Mendoza. De cuánto será la máxima de hoy.

Los Andes | Redacción Sociedad
Después de varios días marcados por tormentas, lluvias intensas y fuerte inestabilidad, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente en Mendoza durante esta semana.

Cómo está el Paso Cristo Redentor tras el de alerta naranja por tormentas.

Cómo está el Paso Cristo Redentor tras la alerta naranja por tormentas

Nieve en alta montaña.

Nieve en alta montaña a días de comenzar el verano

Por Gisel Guajardo

Según informó Contingencias Climáticas, este lunes 8 de diciembre, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción, la provincia tendrá una jornada con cielo algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. En la zona cordillerana se espera un panorama parcialmente nublado. La máxima será de 30°C y la mínima de 14°C.

Cómo estará el martes

Para el martes, el organismo adelantó un día algo nublado, con nuevo ascenso térmico. Hacia la noche no se descartan tormentas aisladas, mientras que en cordillera podrían registrarse precipitaciones. La máxima está pronosticada en 34°C mientras que la mínima en 16°C.

Alerta amarilla por tormentas para un departamento

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas, únicamente para el departamento de Malargüe, donde se podrían registrar fenómenos de variada intensidad durante el día.

Rige alerta amarilla por tormentas en Malargüe.

