6 de diciembre de 2025 - 20:55

Elevan a naranja la alerta por tormentas en Mendoza este domingo: a qué zonas afecta

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada ventosa y con descenso de la temperatura.

Anticipan un domingo con tormentas en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 7 de diciembre elevaron la alerta a naranja por tormentas en distintas zonas de la provincia de Mendoza, donde además habrá una baja de la temperatura, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado y con lluvias débiles durante la tarde, para este domingo anticipan una jornada similar. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 25°C y una mínima de 17°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas que afectará al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Tunuyán, San Carlos, Tupungato.

Alerta por tormentas

Además, en los departamentos de San Rafael y General Alvear persiste una alerta amarilla por tormentas.

“El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.”

Pronóstico extendido en Mendoza

En tanto el lunes se espera una jornada donde mejorarán las condiciones del tiempo y donde ascenderá la temperatura. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 14°C.

De cara al martes anticipan una jornada algo nublada y donde volverá el calor insoportable a Mendoza, además alertan por precipitaciones durante la noche. La máxima será de 34°C y la mínima de 16°C.

