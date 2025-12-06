Elevan a naranja la alerta por tormentas en Mendoza este domingo: a qué zonas afecta

Para este domingo 7 de diciembre elevaron la alerta a naranja por tormentas en distintas zonas de la provincia de Mendoza , donde además habrá una baja de la temperatura, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado y con lluvias débiles durante la tarde, para este domingo anticipan una jornada similar. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 25°C y una mínima de 17°C.

Además, en los departamentos de San Rafael y General Alvear persiste una alerta amarilla por tormentas.

“El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. También pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.”

Pronóstico extendido en Mendoza

En tanto el lunes se espera una jornada donde mejorarán las condiciones del tiempo y donde ascenderá la temperatura. La máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 14°C.

De cara al martes anticipan una jornada algo nublada y donde volverá el calor insoportable a Mendoza, además alertan por precipitaciones durante la noche. La máxima será de 34°C y la mínima de 16°C.