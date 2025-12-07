Cómo está el Paso Cristo Redentor tras la alerta naranja por tormentas

Las autoridades aduaneras emitieron un comunicado para actualizar el estado del Paso fronterizo con Chile.

Cómo está el Paso Cristo Redentor tras el de alerta naranja por tormentas.

Ante las alertas por tormentas y lluvias que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades del Paso Internacional Cristo Redentor emitieron un comunicado para actualizar el estado del sistema integrado.

A pesar de las condiciones adversas, el Paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, las 24 horas. Para consultar la situación de los centros de frontera se puede acceder al sitio oficial del Gobierno haciendo clic aquí.

"Se comunica a los usuarios que el Paso Internacional se encuentra HABILITADO las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos", indican las autoridades.

paso cristo redentor Por su parte, el paso Pehuenche también está habilitado de 9h a 19h.