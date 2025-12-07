7 de diciembre de 2025 - 09:40

Cómo está el Paso Cristo Redentor tras la alerta naranja por tormentas

Las autoridades aduaneras emitieron un comunicado para actualizar el estado del Paso fronterizo con Chile.

Cómo está el Paso Cristo Redentor tras el de alerta naranja por tormentas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Ante las alertas por tormentas y lluvias que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades del Paso Internacional Cristo Redentor emitieron un comunicado para actualizar el estado del sistema integrado.

"Se comunica a los usuarios que el Paso Internacional se encuentra HABILITADO las 24 horas para todo tipo de vehículos en ambos sentidos", indican las autoridades.

Por su parte, el paso Pehuenche también está habilitado de 9h a 19h.

