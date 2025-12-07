Mendoza está bajo alerta naranja este domingo por fuertes tormentas y vientos: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Mendoza tendrá un domingo marcado por alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional: fuertes tormentas y vientos, acompañado de la caída de la temperatura. El cielo estará cubierto, por lo que se espera un día gris. El lunes, por su parte, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con lluvias y tormentas”. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, con mucho viento y un marcado descenso de la temperatura, en comparación con lo vivido durante la semana.

También rige alerta naranja por tormentas que afectará al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Tunuyán, San Carlos, Tupungato. Además, en los departamentos de San Rafael y General Alvear persiste una alerta amarilla por el mismo fenómeno.

En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.