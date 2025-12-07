7 de diciembre de 2025 - 08:52

Mendoza está bajo alerta naranja este domingo por fuertes tormentas y vientos: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas

Alerta amarilla por tormentas

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá un domingo marcado por alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional: fuertes tormentas y vientos, acompañado de la caída de la temperatura. El cielo estará cubierto, por lo que se espera un día gris. El lunes, por su parte, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren.

Leé además

El cielo de Mendoza en la previa del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

Pronóstico en Mendoza: mejoran las condiciones meteorológicas en el arranque de la semana

Por Redacción Sociedad
petroleo: mejoran las expectativas para 2026 a casi un ano del plan andes

Petróleo: mejoran las expectativas para 2026 a casi un año del Plan Andes

Por Diana Chiani

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con lluvias y tormentas”. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, con mucho viento y un marcado descenso de la temperatura, en comparación con lo vivido durante la semana.

También rige alerta naranja por tormentas que afectará al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Tunuyán, San Carlos, Tupungato. Además, en los departamentos de San Rafael y General Alvear persiste una alerta amarilla por el mismo fenómeno.

En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.

Alerta por tormentas

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 8 de diciembre se espera que las condiciones meteorológicas mejoren. Será una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura, donde se espera una máxima de 30°C y una mínima de 14°C, acompañado de vientos moderados del noreste. En Cordillera el cielo estará un tanto cubierto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ciudad, San Martín, Junín y Tupungato son los únicos departamentos con el ejercicio 2024 aprobado; las demás rendiciones siguen en etapa de control posterior y defensa.

Sólo a 4 de las 18 comunas mendocinas les aprobaron los gastos del año pasado: cuáles son los motivos

Por Jorge Yori
El equipo internacional: Marivaux,Antoine (ISEM), Pujos, de Conicet-Mendoza (el tercero, de izq a der), y Andrade Flores (MNHN). | Foto: gentileza

Mendoza, pieza clave en un acuerdo científico internacional para la paleontología

Por Valeria Caselles
El militar Sandes, célebre por su ferocidad en combate, descansa hoy en el Cementerio de Mendoza. Foto: Luciana Sabina. 

El sanguinario militar que descansa en el Cementerio de Mendoza

Por Luciana Sabina
El durazno en lata es el producto que más se exporta y en 2024 entraron a la economía de Mendoza, unos 20 millones de dólares

Durazno: Mendoza quiere duplicar el volumen de sus exportaciones

Por Patricia Losada