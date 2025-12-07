Si obligan a "presencialidad 100%" en el trabajo, eligen renunciar: el grupo afectado por esta controversia

El debate que nació tras la llegada del coronavirus al mundo continúa dando que hablar. Aun así, el problema no es solo de género, sino también generacional.

Luego de que la pandemia mundial por el Covid-19 finalizara se generó una controversia a nivel país en relación al trabajo: ¿presencial, desde la casa u opción híbrida? El debate nació cuando la gran mayoría comenzó a afirmar que “llevar a cabo las tareas desde el hogar era más efectivo en todo sentido posible”.

Sin embargo, las empresas, pymes e industrias eligieron por volver a la presencialidad absoluta, para no perder el vínculo comunicativo y ofrecer el servicio normal. Desde allí, la discusión y polémica volvió a encenderse: ahora, exigir estar presente en el trabajo está derivando en una fuerte pérdida femenina.

Especialistas advierten que, ante la falta de flexibilidad, muchas trabajadoras no encuentran alternativas y optan directamente por renunciar. En caso de ser obligadas a “presencialidad 100%”, gran parte decide poner la carta de renuncia sobre la mesa del jefe.

Según la periodista Marysol Antón, esta tendencia se profundizó en los últimos meses, especialmente en aquellas compañías que retomaron el esquema presencial sin opciones intermedias. Y aunque no es un fenómeno nuevo, afectó con mayor intensidad a las mujeres por la carga extra que enfrentan fuera del ámbito laboral.

La doble jornada y la desventaja de género Expertas en recursos humanos y psicología laboral coinciden en que la presión por volver al esquema rígido afecta a las mujeres por tres motivos principales: