Tensión en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia por amenaza de bomba: evacuación total de la terminal

Una mujer afirmó tener un artefacto explosivo minutos antes de las 15 y se activó de inmediato el protocolo de emergencia, que incluyó la evacuación total de la terminal aérea. Pasajeros y trabajadores fueron trasladados a una zona segura mientras continuaban las verificaciones.

Evacuaron el aeropuerto de Comodoro Rivadavia tras una amenaza de bomba de una pasajera.

El aeropuerto de Comodoro Rivadavia atravesó momentos de tensión este martes luego de registrarse una amenaza de bomba que obligó a interrumpir la actividad habitual y a evacuar de inmediato a todas las personas que se encontraban en la terminal.

El episodio ocurrió pocos minutos antes de las 15, cuando una mujer manifestó que llevaba un artefacto explosivo. Su declaración activó automáticamente el protocolo de emergencia y movilizó al personal de seguridad aeroportuaria, que dispuso la evacuación total del edificio.

Según lo informado en el lugar, la situación tomó por sorpresa tanto a los pasajeros como al personal que realizaba tareas operativas. Apenas la mujer expresó que portaba una bomba, se aplicaron los procedimientos previstos para este tipo de incidentes, que incluyen despejar la terminal y mantener al público en una zona segura hasta que se evalúe el riesgo.

Embed Protocolo de seguridad para pasajeros y auxiliares que fueron desalojados del área del edificio del Aeropuerto General Mosconi de Comodoro Rivadavia pic.twitter.com/GX7FgyRMx8 — Fran Córdoba (@cdfcordoba) December 7, 2025 La zona arbolada ubicada en las inmediaciones de la salida fue el punto elegido para concentrar a los pasajeros, dado que ofrecía distancia suficiente respecto del edificio y un acceso rápido para el traslado preventivo.