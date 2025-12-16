16 de diciembre de 2025 - 19:17

Llaman a licitación para construir la nueva comisaría de San Martín tras la fuga de presos

Con un presupuesto cercano a los $2.000 millones y un plazo de ejecución de poco más de un año, el Gobierno provincial impulsó la obra luego de la fuga de dos detenidos y de reiterados reclamos por la falta de infraestructura policial en el departamento.

El playón de ingreso de la ex Comisaría 12, de San Martín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Con un presupuesto de casi 2.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de poco más de un año, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial decidió llamar a licitación para la construcción del edificio de una nueva comisaría en San Martín, luego de que la fuga de dos presos y distintos reclamos vecinales —incluso de la Municipalidad— impusieran la urgencia de concretar la obra.

La nueva comisaría se construirá en el predio del antiguo hospital regional, ubicado en la intersección de España y Salta, el mismo sitio donde funcionó la dependencia policial hasta 2020. En ese año, las graves fallas estructurales del edificio volvieron riesgosa su continuidad como sede tanto de la comisaría como de la Unidad Fiscal San Martín / La Colonia.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 420 días, es decir, poco más de un año, y cuenta con un presupuesto oficial de $1.828.632.000.

De acuerdo con el cronograma oficial, la visita obligatoria al sitio de la obra se realizará el próximo lunes 22 de diciembre y estará destinada a las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio. En tanto, la recepción de sobres está prevista para el 13 de enero de 2026, a partir de las 10, en el séptimo piso de la Casa de Gobierno.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la nueva comisaría permitirá mejorar la capacidad operativa de la Policía en la zona, optimizar las condiciones de trabajo del personal y reforzar la seguridad en un departamento que viene reclamando mayor inversión en infraestructura pública.

Historia

Hacia 2020, la Policía debió abandonar el histórico edificio por recomendación de peritos que detectaron fallas estructurales severas, lo que hacía imposible que continuara siendo ocupado tanto por la comisaría como por la Unidad Fiscal San Martín / La Colonia.

“No es una construcción antisísmica como exige el Código de Edificación actual. Las paredes no tienen columnas, no hay hierro, solo ladrillos entrecruzados”, advirtieron en su momento los especialistas.

Luego de una serie de estudios técnicos realizados entre 2016 y 2018, ambas dependencias públicas se mudaron en marzo de 2020 —una semana antes de que se declarara la cuarentena por la pandemia— a un edificio ubicado en la primera cuadra de la calle Bailén, donde funcionan actualmente. En ese inmueble han operado históricamente distintas reparticiones estatales.

Fue en ese lugar donde, el miércoles de la semana pasada, se produjo la fuga de dos hombres que se encontraban detenidos, un episodio que evidenció que, más allá de las dificultades cotidianas, el edificio no reúne las condiciones adecuadas para el funcionamiento de una dependencia policial.

La nueva obra permitirá que San Martín, cabecera de la región Este, cuente finalmente con un edificio propio, adecuado a las necesidades operativas y con las condiciones de seguridad correspondientes tanto para el personal policial como para los detenidos y la comunidad en general.

