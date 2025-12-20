San Martín avanza con un hospital veterinario en medio de una crisis de control animal.

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a un proyecto de ley que autoriza al Gobierno provincial a donar con cargo a la Municipalidad de General San Martín un inmueble que será destinado a la construcción de un Hospital Veterinario Municipal. La iniciativa, impulsada por la diputada Claudia Salas (UCR), representa un paso institucional clave para consolidar una política pública que el departamento viene sosteniendo desde hace más de una década en materia de salud animal, control poblacional y prevención sanitaria.

El predio en cuestión se encuentra ubicado en la intersección de calles Perrupato y Diego Paroissien , en la ciudad de San Martín , y cuenta con una superficie total de 246 metros cuadrados según mensura oficial. Actualmente, el inmueble se encontraba bajo la titularidad de Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado (OSMSE) , pero fue formalmente desafectado y restituido al patrimonio provincial luego de que el Departamento General de Irrigación, mediante la Resolución N° 0902/2025, constatara el cumplimiento de todas las condiciones administrativas, registrales y catastrales previstas en el contrato de concesión.

A partir de esta restitución, el proyecto legislativo habilita a la Provincia a transferir el dominio del inmueble al municipio, estableciendo que los gastos derivados de la operación estarán a cargo de la comuna. El objetivo es claro: dotar a San Martín de una infraestructura sanitaria veterinaria acorde a una demanda creciente y a una problemática que, lejos de ser marginal, impacta de lleno en la salud pública, la convivencia social y la seguridad tanto urbana como rural.

En la fundamentación del proyecto, la diputada Salas subrayó que el destino del inmueble reviste un “fuerte interés social y sanitario”, ya que permitirá centralizar y potenciar políticas de atención veterinaria gratuita, vacunación antirrábica, castraciones masivas y acciones de educación comunitaria en tenencia responsable. No se trata, remarcan desde el oficialismo, de una obra aislada, sino de una herramienta estructural para profundizar una estrategia preventiva.

“El verdadero valor de este proyecto no está solo en el acto jurídico de la donación, sino en que viene a fortalecer una política pública que en San Martín se sostiene desde hace más de diez años”, expresó la legisladora durante su intervención en el recinto. En ese sentido, recordó que el municipio pasó de realizar alrededor de 2.800 castraciones anuales en 2013 a superar las 10.000 en 2019, hasta alcanzar en la actualidad más de 60.000 intervenciones en todo el departamento.

Ese crecimiento sostenido en el volumen de atención, advirtió Salas, exige una infraestructura acorde. El hospital proyectado contempla un esquema funcional que incluirá área de recepción, consultorios clínicos, quirófano completamente equipado, espacios de recuperación, depósitos de insumos y áreas administrativas. La idea es pasar de un esquema de atención limitada y descentralizada a un sistema integral, con capacidad de respuesta permanente.

La atención veterinaria hoy: límites y demanda

En la actualidad, el Municipio de San Martín mantiene en funcionamiento su Clínica Veterinaria Municipal en calle Viamonte al 1.000, en el espacio conocido como Contingencias Climáticas o Radar Antigranizo. Allí se brinda atención primaria, vacunación antirrábica y castraciones gratuitas en días y horarios específicos.

Los lunes y miércoles, de 8 a 13, se realizan vacunaciones y consultas básicas, mientras que los martes y jueves, de 8 a 12.30, se llevan a cabo castraciones gratuitas. Sin embargo, la demanda supera ampliamente la capacidad operativa: se otorgan apenas cinco turnos diarios, por orden de llegada, lo que deja a numerosos vecinos sin respuesta inmediata.

Además de esta clínica fija, el municipio despliega operativos territoriales en distintos distritos. Un ejemplo: en el CIC de Palmira, se intervinieron alrededor de 130 animales —70 gatos y 60 perros— y se entregaron pipetas contra pulgas y garrapatas, además de la medicación postoperatoria con una colaboración mínima. Estas acciones, si bien valoradas, evidencian la magnitud del problema y la necesidad de ampliar recursos.

Durante esa actividad, el intendente Raúl Rufeil remarcó la importancia de la tenencia responsable y sostuvo que estos operativos deben entenderse como una inversión en salud pública. “Ayudamos a tener mascotas sanas y a prevenir conflictos mayores”, señaló, al tiempo que pidió responsabilidad a los dueños, desde el uso de bolsas para excrementos hasta el empleo de bozales cuando sea necesario.

hospital veterinario 4 San Martín avanza con un hospital veterinario en medio de una crisis de control animal.

Una problemática que excede lo urbano

El debate por el hospital veterinario se inscribe en un contexto mucho más amplio. En Argentina se estima que existen unos 30 millones de perros con dueño, y que el 66% de la población convive con al menos uno. A esa cifra se suma una cantidad indeterminada, pero significativa, de animales sin dueño, callejeros o directamente asilvestrados.

En los centros urbanos consolidados, la presencia de perros callejeros suele ser más controlada.

Los animales se adaptan a rutinas humanas, deambulan por zonas donde encuentran alimento y, en muchos casos, son alcanzados por programas municipales de castración y vacunación. El problema se agrava en los barrios periféricos, donde los controles llegan de manera intermitente o insuficiente.

Allí, la combinación de residuos urbanos, basurales clandestinos y falta de esterilización favorece la formación de jaurías. Estos grupos, en muchos casos, comienzan a desplazarse hacia zonas rurales en busca de alimento, generando conflictos que ya no se limitan a la convivencia urbana.

El impacto en el campo y la frontera urbano-rural

En la zona rural del Este mendocino, la situación adquiere características propias. Es habitual que en fincas y puestos se tenga más de un perro, tanto por tradición como por seguridad. Sin embargo, la falta de control reproductivo, sumada al abandono de animales provenientes de áreas urbanas, termina generando grupos que delimitan territorios y cruzan fincas linderas.

Los ataques a ganado menor, la muerte de animales de cría y los episodios de violencia entre perros son cada vez más frecuentes. A esto se suman situaciones de riesgo para trabajadores rurales, tomeros y puesteros, a quienes los animales pueden percibir como intrusos. En Mendoza ya existen registros de ataques a personas por parte de jaurías, incluso en zonas de senderismo y piedemonte.

La ausencia de programas sistemáticos de zoonosis en áreas rurales agrava el panorama. Cuando no hay acceso a castraciones gratuitas ni recursos económicos para atención privada, las prácticas de control suelen ser rudimentarias y crueles, desde el sacrificio de crías hasta el abandono de animales preñados en canales o descampados.

Hospital veterinario 1 San Martín avanza con un hospital veterinario en medio de una crisis de control animal.

El hospital como pieza clave

En este escenario, la creación de un Hospital Veterinario Municipal aparece como una herramienta central para articular respuestas. No solo permitirá ampliar la capacidad de atención clínica y quirúrgica, sino también mejorar la planificación territorial de las políticas de control animal, extender programas hacia zonas rurales y reforzar campañas educativas.

Desde el oficialismo insisten en que la tenencia responsable, la castración masiva y la vacunación sistemática no son solo acciones vinculadas al bienestar animal, sino medidas preventivas de salud pública. Enfermedades zoonóticas, accidentes de tránsito, ataques y conflictos vecinales forman parte de una misma cadena que puede ser abordada desde una infraestructura adecuada.

Con la media sanción ya obtenida en Diputados, el proyecto deberá ahora ser tratado por el Senado provincial. De avanzar, San Martín quedará más cerca de concretar una obra largamente reclamada, que busca dar respuesta a una problemática compleja, silenciosa y en crecimiento, que atraviesa calles, barrios, fincas y caminos rurales del Este mendocino.