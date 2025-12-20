La DJ Cande Gariso se presenta en San Martín: "Todavía estoy descubriéndome musicalmente"

Hay nombres que se instalan en la escena no por casualidad, sino por talento, trabajo constante y un toque de suerte. Ese es el caso de Cande Gariso, quien hoy pisa más fuerte que nunca y se prepara para desembarcar en Mendoza este 24 de diciembre en Finca La Mariana, en San Martín . Las entradas están a la venta en el sitio EntradaWeb .

La DJ llega para demostrar por qué su carrera entró en una fase de ascenso imparable en los circuitos más importantes del país y el exterior. Su energía arrolladora es la que hizo que referentes mundiales como Duki y Bizarrap no dudaran en señalarla como una de las figuras con más proyección de la industria actual. Recibir el apoyo de los líderes de la música urbana la catapultó a otro nivel de escenarios en Europa y Cande Gariso lo lleva como una bandera en cada presentación.

Cande Gariso, DJ argentina radicada en Barcelona desde hace casi una década, es reconocida por su energía en escena y su dominio de la música urbana. Su fuerte es el reggaetón y sus variantes, aunque también despliega sets Latin y Afro House con acapellas, explorando ritmos diversos. Ha tocado en numerosos escenarios de Sudamérica y Europa , y fue residente durante dos temporadas en la fiesta “IBizarrap” de Amnesia Ibiza.

Aunque su nombre es el gran imán de la fecha, la propuesta se completa con un concepto de alta gama. La noche contará con un sector electrónico donde el invitado de honor será Paul Darey, referente indiscutido de la escena de Ibiza.

-Sí, exacto. Yo arranqué en un curso de DJ y después me fui para una academia donde hice un año más. Yo soy de Córdoba, y allá había una academia que era bastante grande, la más conocida. Ahora creo que se disolvió.

-¿Qué fue lo que más te enganchó de la vida del DJ?

-A mí la música siempre me gustó muchísimo y aparte me gustó mucho la conexión con la gente. Es muy loco cuando movés un botón o ponés algo y la gente responde, eso es lo que más me motivó.

-En alguna entrevista dijiste que eran pocas chicas en el curso ¿Sentiste que eso te exigió demostrar más para ser respetada en un ambiente en el que todavía predominan los hombres?

-Sí, sentí al principio que éramos muy pocas, se notaba que en la industria del DJ había muchas menos mujeres que en cualquier otra. Sentí que a veces tuve que demostrar un poco más para que me tomen en serio porque, también al ser un ambiente de la noche, es muy cerrado. Entonces que entre alguien nuevo, y mujer, era muy difícil. Ahora es mucho más normal.

-¿Cómo es la vida “normal” cuando tenés la locura de tocar todos los fines de semana en eventos y estadios?

-Cuando yo era más chica, que iba al colegio era un poco difícil porque iba a un colegio doble escolaridad y el viernes capaz que viajaba dos horas a algún lugar a tocar, volvía a tocar el sábado, el domingo descansaba y el lunes iba al colegio de nuevo. Pero como la pasión siempre fue más grande, para mí era un placer. Ahora, que ya terminé la facultad, estoy más libre y me aboco 100%. Cansa trabajar de noche porque vas también como en contramano con la gente común, pero es mi trabajo.

-¿Cómo fue para vos el reconocimiento de Bizarrap y qué cambió en tu vida después de eso?

-Eso fue increíble. Lo de Bizarrap comienza porque yo quería ir a Estados Unidos y no me dieron la visa, entonces me decidí por Europa. Tengo un amigo que tiene un par de discotecas allá y cerré varias fechas. Al llegar, mi amigo me dice que conoce a alguien que tiene una productora y empezamos a ver posibilidades. Obviamente yo conocía a Bizarrap, y habíamos compartido escenario en Argentina, pero no sabía que me hablaban de él. Ahí cerramos una fecha e hicimos la primera residencia. Obviamente fue un antes y un después. Si bien yo siempre sentí que soy una artista íntegra abocada 100% a lo que hace, sí me sirvió mucho para que el público de afuera me conociera y se materializara el logro de estar codeándose con la gente de DalePlay, Duki, y un montón de personas súper importantes de la industria.

-¿Cómo elegís géneros para meter en un set y cómo hacés para mantener ese sello propio cuando mezclas?

-Bueno, te vas a reír, pero cuando me fui, había coordinado con una amiga que vive en Europa para estar dos meses juntas en España. Lo primero que hicimos fue ir un mes seguido a discotecas de diferentes lugares para empezar a escuchar qué estaba sonando del otro lado del charco. Una especie de estudio de mercado fuerte para después ir armándome musicalmente. Yo toco urbano open format y en España ese estilo es algo totalmente diferente. No es como la electrónica que cruza fronteras. Allá tenés que amoldarte a lo que ellos escuchan. A medida que fui tocando, fui marcando mi estilo, que ahora se está escuchando un montón, porque hay muchos argentinos allpa y trato de tener música argentina, reggaeton, RKT, y cumbia. Si te digo que escuchan Los Palmeras no me lo crees. Encontrar esas brechas está bueno y que también me desmarcan un poco de las demás DJs de España.

-¿Tenés algún ritual antes de subirte al escenario?

-No tengo ningún ritual, pero siempre que voy a un país nuevo me llevo moneda física del país para volver. Es como una colección, una cábala.

-Mirando al futuro ¿Te interesa más producir música propia o te enfocas más en crecer como DJ de sets en vivo?

-Creo que el camino para crecer, porque siento que llegué a un tope como DJ, es producir. Es vital en la carrera de un DJ y lo voy a estar aplicando en la mía. Yo hago mashups, no hago canciones de reggaeton porque también me estoy encontran

do yo con mis géneros, con lo que me gusta, siento que si me pongo a producir quiero hacer algo que realmente me guste. Entonces, estoy todavía en un limbo, descubriéndome.

Cande Gariso: El ascenso de la DJ que conquistó a Bizarrap y Duki

En el vertiginoso mundo de la música electrónica y urbana, pocos hitos son tan codiciados como el reconocimiento de los líderes del movimiento. Cande Gariso, la DJ cordobesa que hoy es tendencia, logró lo que muchos sueñan: el respaldo explícito de Bizarrap y Duki. El vínculo más fuerte y documentado ocurrió en octubre de 2022, durante la icónica fiesta de Halloween en el Castillo del Jockey, en Córdoba. Ante una multitud, Cande Gariso tuvo la enorme responsabilidad de recibir la cabina de manos del mismísimo Bizarrap. Tras seis meses sin presentarse en el país, el productor estrella no solo compartió el espacio con ella, sino que destacó su energía y selección musical, un gesto que en la industria se traduce como un "paso de mando" de confianza absoluta.

Por su parte, el respaldo de Duki llegó a través del reconocimiento de su versatilidad. El máximo referente del trap argentino ha seguido de cerca el crecimiento de Gariso, quien supo adaptar su estilo —que navega entre el house y los ritmos urbanos— para encajar en los eventos más exclusivos donde el círculo de "Modo Diablo" suele estar presente. Para Cande, estos apoyos no son solo una medalla en su carrera; son la prueba de que su apuesta por romper con la imagen masculinizada del DJ está dando frutos.