San Martín vive su "Vendimia en sueño Bonarda" y elige a su reina esta noche

La fiesta departamental se realizará en pleno micro centro de la ciudad. Allí 16 candidatas buscarán el cetro para representar a San Martín en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Esta noche se celebrará la Fiesta de la Vendimia departamental, en San Martín. Será a partir de las 21, sobre la Avenida Alem, frente al Paseo de la Patria. Este año el espectáculo artístico se llama Vendimia en Sueño Bonarda y, luego, 16 candidatas buscarán ser la sucesora de la actual soberana vendimial, Jennifer Gómez.

Vendimia en Sueño Bonarda es un relato fantástico y mágico que se inspira en la historia real. Con una dinámica musical de gran valor estético, que abarca distintos estilos, la mayoría con raíces folclóricas, se cuenta la historia de una niña que, al convierte en mujer, asume el liderazgo de la bodega familiar. A lo largo del tiempo, ella honra la memoria de su familia, presencia que la acompaña siempre.

La producción general está a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Martín, la dirección general y puesta en escena es responsabilidad de Alberto Giménez, en tanto que el guión y la dirección de actores es de Pancho Carrasco.

Un diciembre de festejos Durante muchos años la Fiesta de la Vendimia departamental de San Martín fue realizada en la segunda mitad de febrero. Pero hace unos años se decidió adelantarla a la tercera semana de diciembre, para que coincidiera con el aniversario del departamento.

Es por esto que este fin de semana fue de festejos. Ayer fue una jornada intensa. En el Paseo de la Patria, desde las 20, se realizó la cuarta degustación del Paseo del Vino, en donde se pudo disfrutar de los sabores y aromas de la producción vitivinícola local. Más tarde, en el mismo escenario donde se realizará la Fiesta esta noche, se presentó la Orquesta Escuela Municipal, con el concierto Rapsodia Para Bohemios, que congregó a una gran cantidad de público.