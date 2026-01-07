7 de enero de 2026 - 09:58

OSEP lanzó una app para realizar consultas médicas las 24 horas: cómo funciona

La herramienta permite realizar consultas médicas remotas, sin traslados y con un bajo coseguro. Apunta a mejorar la accesibilidad y descomprimir las guardias.

La medicina se adapta con consultas y recetas "virtuales"

OSEP lanzó una app para realizar consultas médicas las 24 horas: cómo funciona

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) puso en marcha su nuevo servicio de Telemedicina, una prestación que permite a los afiliados acceder a consultas médicas de manera remota, las 24 horas, desde el celular o la computadora, sin necesidad de trasladarse y con un coseguro de $8.520.

El servicio ya se encuentra disponible a través de la aplicación oficial Mi OSEP y forma parte del proceso de transformación digital que impulsa la obra social.

"Este es un paso muy importante en el proceso de transformación digital de OSEP. Incorporamos una herramienta que mejora la accesibilidad y responde a las nuevas formas de atención en Salud", destacó el presidente de la entidad, Carlos Funes.

Cómo funciona la Telemedicina de OSEP

El sistema fue diseñado para ser simple, ágil e intuitivo. Para acceder a una teleconsulta, los afiliados deben:

  • Ingresar a la app Mi OSEP.
  • Seleccionar la opción Teleconsulta.
  • Elegir una de las tres empresas prestadoras habilitadas para realizar la atención médica.

Funes explicó que el objetivo central es facilitar el acceso: "Queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras. La Teleconsulta también permite descomprimir las guardias en casos que no revisten urgencia, lo que llamamos código verde, el afiliado puede resolver su consulta médica de manera rápida sin necesidad de concurrir a un hospital, esto nos permite cuidar mejor los recursos del sistema y garantizar que las guardias estén disponibles para quienes realmente necesitan atención inmediata".

Los beneficios del nuevo servicio

El servicio de Telemedicina ofrece múltiples ventajas para los afiliados:

  • Rapidez e inmediatez: el tiempo de espera para la atención es de pocos minutos.
  • Sin traslados: la consulta se realiza desde el hogar o cualquier lugar con conexión a internet.
  • Documentación digital: emisión de recetas electrónicas integradas al sistema SISAO y certificados médicos con validación por código QR.
  • Disponibilidad permanente: atención bajo demanda espontánea, las 24 horas, los 7 días de la semana.

Cuáles son las especialidades disponibles

En esta primera etapa, la Telemedicina de OSEP contempla consultas remotas en las siguientes áreas:

  • Clínica Médica
  • Pediatría
  • Salud Mental

Desde la obra social remarcaron que esta iniciativa busca acercar respuestas concretas a las necesidades de los afiliados, incorporando tecnología para mejorar la calidad y eficiencia de la atención.

La advertencia de OSEP para sus afiliados

OSEP recordó que la única vía oficial para acceder al servicio de Telemedicina es la aplicación Mi OSEP. La obra social no realiza llamados telefónicos, mensajes privados ni publicaciones en redes sociales para ofrecer turnos o consultas.

Ante cualquier duda, recomiendan ingresar exclusivamente a los canales oficiales de OSEP para evitar estafas o información falsa.

