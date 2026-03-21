La Municipalidad de Guaymallén habilitó calle Bandera de los Andes tras una transformación integral del entorno del Hospital Notti

La Municipalidad de Guaymallén informó que ya quedó habilitada la circulación sobre calle Bandera de los Andes , en el tramo comprendido entre Sarmiento y Artigas, luego de una intervención integral que transformó el entorno del Hospital Pediátrico Humberto Notti.

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Personal de tránsito permanece en la zona para ordenar la circulación y asistir a los conductores, teniendo en cuenta la reanudación del flujo vehicular en una arteria de alto tránsito.

La obra implicó cortes y desvíos durante su ejecución. Mientras tanto, quienes debían asistir al nosocomio accedían por la lateral norte del Acceso Este.

Los trabajos incluyeron una profunda renovación de la infraestructura vial y peatonal. Se reconstruyó la calzada y se modernizaron las veredas con adoquines y baldosas de granito, consolidando un nuevo perfil urbano en la zona.

Además, se eliminaron desniveles para mejorar la circulación peatonal y se renovaron cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas. También se realizaron mejoras en los drenajes urbanos cercanos al hospital, con el objetivo de prevenir anegamientos y desbordes.

En materia de transporte, se construyeron nuevos apeaderos que optimizan las condiciones de espera y la accesibilidad para los usuarios, junto con la renovación de puentes vehiculares y peatonales.

Otro de los ejes fue la modernización del sistema de iluminación, con el recambio a tecnología LED, y la incorporación de forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptadas al clima local y de bajo consumo hídrico.

Estapa final y próximas habilitaciones

Desde el municipio destacaron que en apenas cinco meses se logró concretar una transformación integral en uno de los puntos más importantes del departamento.

Demarcación Calle Bandera de los Andes (5)

Asimismo, adelantaron que en aproximadamente dos semanas quedará habilitada la intersección de calle Sarmiento, lo que permitirá completar al 100% la obra y optimizar definitivamente la circulación en toda la zona.