Sorpresa y emoción en un reconocido bodegón de Mendoza por la aparición de La Sole

La reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendió este sábado a los mendocinos con una aparición inesperada en un tradicional bodegón de Ciudad.
La reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendió este sábado a los mendocinos con una aparición inesperada en un tradicional bodegón de Ciudad.
La reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendió este sábado a los mendocinos con una aparición inesperada en un tradicional bodegón de Ciudad.
“La Sole” almorzó en Don Coco, el mítico local ubicado sobre calle Félix Bogado, donde compartió un momento distendido y no dudó en sacarse fotos con todos los presentes. La artista, conocida como “El Huracán de Arequito”, se mostró cercana y amable, generando sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.
Testigos contaron que la cantante accedió a cada pedido de fotos, convirtiendo el almuerzo en una experiencia inolvidable para los comensales, que no podían creer tenerla tan cerca.
La artista se encuentra en la provincia ya que esta noche se presentará en el Parque Metropolitano de Maipú, en el marco del Festival del Malbec y el Olivo.