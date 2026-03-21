21 de marzo de 2026 - 17:05

Sorpresa y emoción en un reconocido bodegón de Mendoza por la aparición de La Sole

La reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendió este sábado a los mendocinos con una aparición inesperada en un tradicional bodegón de Ciudad.

1
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendió este sábado a los mendocinos con una aparición inesperada en un tradicional bodegón de Ciudad.

Leé además

tras revolucionar el lollapalooza, soledad llega a mendoza: asi sera su show

Tras revolucionar el Lollapalooza, Soledad llega a Mendoza: así será su show
de soledad pastorutti a q lokura: cuando sera el festival del malbec y el olivo y donde comprar las entradas

De Soledad Pastorutti a Q' Lokura: cuándo será el Festival del Malbec y el Olivo y dónde comprar las entradas

“La Sole” almorzó en Don Coco, el mítico local ubicado sobre calle Félix Bogado, donde compartió un momento distendido y no dudó en sacarse fotos con todos los presentes. La artista, conocida como “El Huracán de Arequito”, se mostró cercana y amable, generando sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

Embed

Testigos contaron que la cantante accedió a cada pedido de fotos, convirtiendo el almuerzo en una experiencia inolvidable para los comensales, que no podían creer tenerla tan cerca.

La artista se encuentra en la provincia ya que esta noche se presentará en el Parque Metropolitano de Maipú, en el marco del Festival del Malbec y el Olivo.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la municipalidad de guaymallen habilito calle bandera de los andes tras una transformacion integral del entorno del hospital notti

La Municipalidad de Guaymallén habilitó calle Bandera de los Andes tras una transformación integral del entorno del Hospital Notti

en una ventana de buen tiempo, turistas aprovechan para cruzar a chile y hay demora: cuando podria cerrar el paso

En una "ventana" de buen tiempo, turistas aprovechan para cruzar a Chile y hay demora: cuándo podría cerrar el Paso

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 21 de marzo

El pronóstico en Mendoza. 

Cae la temperatura en Mendoza con cielo nublado y precipitaciones: así estará tiempo este sábado