Sorpresa y emoción en un reconocido bodegón de Mendoza por la aparición de La Sole

La reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendió este sábado a los mendocinos con una aparición inesperada en un tradicional bodegón de Ciudad.

La reconocida cantante Soledad Pastorutti sorprendió este sábado a los mendocinos con una aparición inesperada en un tradicional bodegón de Ciudad.

“La Sole” almorzó en Don Coco, el mítico local ubicado sobre calle Félix Bogado, donde compartió un momento distendido y no dudó en sacarse fotos con todos los presentes. La artista, conocida como “El Huracán de Arequito”, se mostró cercana y amable, generando sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar.

Embed | Sorpresa total en Mendoza



La reconocida cantante Soledad Pastorutti apareció de manera inesperada en un clásico bodegón de Ciudad. “La Sole” almorzó en Don Coco y no dudó en sacarse fotos con quienes estaban en el lugar



La artista de Arequito se encuentra en la… pic.twitter.com/F9akOFNI1Y — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 21, 2026 Testigos contaron que la cantante accedió a cada pedido de fotos, convirtiendo el almuerzo en una experiencia inolvidable para los comensales, que no podían creer tenerla tan cerca.

La artista se encuentra en la provincia ya que esta noche se presentará en el Parque Metropolitano de Maipú, en el marco del Festival del Malbec y el Olivo.