Vendimia 2026: el listado de artistas seleccionados para participar de "90 cosechas de una misma cepa"

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, informó el resultado de las audiciones de artistas seleccionados para integrar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , titulada “90 cosechas de una misma cepa”, que estará bajo la dirección general de Pablo Perri , así como para los distintos espectáculos que conforman el Calendario Vendimia .

En esta instancia fueron seleccionados actores y actrices, acróbatas, bailarinas y bailarines de folclore y danza contemporánea , quienes participarán tanto del Acto Central como de los festejos oficiales que se desarrollarán a lo largo del calendario vendimial 2026.

La lista completa de artistas seleccionados , discriminada por disciplina, se puede consultar en los siguientes links:

La firma de contratos se realizará en la Sala Elina Alba , ubicada en el edificio de la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y avenida España, Ciudad), en el horario de 8.30 a 15 , de acuerdo con el siguiente cronograma.

Para los artistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia , los bailarines contemporáneos deberán presentarse el lunes 26 de enero de 2026 ; los actores, actrices y acróbatas , el martes 27 de enero ; los bailarines de folclore en todas sus categorías , los días miércoles 28 y jueves 29 de enero ; mientras que los jefes de boca, traspuntes y traspuntes utileros firmarán contrato el viernes 30 de enero .

En tanto, los artistas del Calendario Vendimia —actores, actrices, bailarines de folclore y contemporáneo— deberán hacerlo también el viernes 30 de enero de 2026.

Ensayos

Los ensayos comenzarán el lunes 2 de febrero de 2026, a las 20, en distintos espacios asignados según la disciplina. El folclore grupo 1 y la danza contemporánea ensayarán en el Estadio Vicente Polimeni (Roca 401, Las Heras). El folclore grupo 2, folclore discapacidad y adultos lo hará en la Báscula del Complejo Nave Cultural (Las Cubas 201, Ciudad). Los actores y acróbatas ensayarán en la Nave Cultural, sala 1, mientras que los artistas del Calendario Vendimia lo harán en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.

Por su parte, los traspuntes y traspuntes utileros iniciarán los ensayos el 16 de febrero de 2026, a las 20, también en el Espacio Cultural Julio Le Parc.