San Martín ya tiene reina: Lucía Valentina Rosalez es la nueva soberana de la Vendimia

La fiesta “Vendimia en sueño Bonarda”, la tradicional fiesta de la Vendimia departamental que llevó ese nombre este año, tuvo un gran marco de público y en ella resultó coronada Lucía Valentina Rosalez como nueva reina, en una votación muy repartida entre varias candidatas.

Más de 8 mil personas festejaron el 209° aniversario de San Martín y esta noche habrá Vendimia

Lucía Valentina Rosalez, de 19 años, representó al distrito de Ingeniero Giagnoni y portará la corona que en 2025 recibió su antecesora, Jennifer Priscila Gómez , que había sido electa en la fiesta “Sueño de un Tomero” y había representado a Buen Orden. Lucía I obtuvo 34 votos.

Resultó electa virreina, con 29 votos, la representante de Buen Orden, Julieta Emilce Guiñazú (24) , mientras que reina del Bonarda fue elegida Oriana Antonella Vera Bueno (18), de Nueva California . Reina del Turismo fue elegida Keila Betsabé Fernández (20), de Alto Salvador .

Los vecinos pudieron emitir su voto de acuerdo a la terminación del número de documento.

La fiesta

Este año, la fiesta se desarrolló en pleno centro del departamento, sobre la avenida Alem, frente al Paseo de la Patria, aprovechando el escenario montado especialmente para los festejos por los 209 años de la fundación de General San Martín. En ese mismo espacio, durante la noche previa, se había presentado con gran repercusión la Orquesta Escuela de la Municipalidad, que brindó un destacado concierto ante un numeroso público.

En la edición anterior, el evento se había realizado en el Parque Agnesi, en el teatro griego Juan Pablo II, un predio de mayores dimenciones pero ubicado en una zona más alejada del casco urbano, lo que marcó una diferencia significativa en la impronta y accesibilidad de la celebración de este año.

El guion del espectáculo propuso un relato fantástico y de tono mágico, inspirado en la historia y en las tradiciones locales. A través de una dinámica musical que recorrió distintos estilos, con un fuerte anclaje en las raíces folclóricas, los distintos cuadros fueron narrando el crecimiento de una protagonista que, con el paso del tiempo, asumía la conducción de la bodega familiar. En ese recorrido simbólico, el personaje honraba sus orígenes y encontraba en la comunidad el acompañamiento necesario para transitar un camino marcado por el trabajo, el esfuerzo y la identidad.

vendi 4

El guion fue escrito por Pancho Carrasco, quien además estuvo a cargo de la dirección de actores. La dirección general y la puesta en escena fueron responsabilidad de Alberto Giménez, mientras que la producción general dependió de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Martín, encabezada por Alfredo Lafferiere.

El espectáculo tuvo un fuerte sostén en los cuadros musicales y coreográficos. En danza contemporánea se destacó el trabajo del experimentado Gaspar Tello; en folklore estuvieron a cargo Claudia Sosa y Benjamín Tello; en folklore infantil participaron Belén Jofré; y en folklore para adultos, Solange Suárez y Martín Villarroel. También formaron parte del equipo creativo Judith Lacón, Fernando Santander, Daniel Alaniz y Eduardo Téves. El diseño de pantallas e imágenes fue realizado por Julián Robles, la utilería estuvo a cargo de Susana Videla y Alejandra Montechiani, y el espectáculo contó con la participación especial de la primera actriz Silvia del Castillo.

Vendimia San Martín Vendimia San Martín (Los Andes)

La fecha

San Martín parece haberse acomodado definitivamente al mes de diciembre para la realización de su fiesta departamental. Durante muchos años, el festejo se llevó a cabo hacia mediados de febrero y formaba parte del tramo final del calendario de vendimias departamentales.

Aquella fecha tenía algunas ventajas, como un clima tal vez más estable, pero al mismo tiempo reducía para los responsables de la comuna el tiempo disponible para la promoción de su soberana. En cambio, al ubicarse ahora entre las primeras celebraciones del calendario vendimial, ese margen de difusión se amplía de manera considerable.

vendi 3

Además, resulta un acierto hacer coincidir la fiesta con el aniversario del departamento, ya que, sumado a la cercanía de las celebraciones de fin de año, se genera un clima festivo general que potencia la convocatoria y refuerza el sentido de pertenencia de la comunidad.

Este lunes cierran los festejos.

A las 21 se realizará el Desfile Navideño por la Avenida Boulogne Sur Mer, hasta el Paseo de la Patria.

A continuación, se disfrutará en el escenario principal del concierto del reconocido pianista internacional Julio Mazziotti

Finalmente, el cierre estará a cargo del cantante local Michael Giménez.

PETRI

Apostillas:

-Llegó temprano, como para asegurarse el lugar en la primera fila y ver la fiesta completa. El ex ministro de Defensa y diputado nacional electo, Luis Petri, estuvo presente y dijo que “el presidente tiene en agenda” venir a la Vendimia Central.

-Jennifer Priscila Gómez, la reina saliente, dijo que los momentos que más disfrutó durante su reinado, fueron “los que pasé con la gente, con los niños, que siempre me dieron su cariño”.

-Para los que les gusta los números, el 8 y el 1 fueron los primeros que salieron como terminación de DNI para elegir a los espectadores que pudieron votar a su favorita en la elección.

-El cielo estuvo siempre amenazante, pero finalmente todo quedó solo en amenazas, incluso también en la noche del sábado, durante el concierto de la Orquesta Escuela.

-Un corte de energía eléctrica afectó todo el sistema del escenario cuando se estaban presentando a las candidatas. Ese tiempo muerto, de unos cinco minutos, sirvió para que las barras alentaran a sus candidatas.