La Vendimia tendrá un vestuario histórico: 70% de 7.500 piezas son recuperadas de 90 años de fiestas

La Vendimia 2026 no sólo apelará a la memoria desde el relato y la música. También lo hará desde la piel misma del espectáculo: el vestuario. En una edición atravesada por la celebración de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia , la puesta en escena volverá la mirada hacia atrás y recuperará la memoria de telas, hilos y brillos que ya fueron parte del frenesí escénico del festejo popular mendocino.

Así, 70% de las 7.500 prendas que se usarán en el Acto Central y su repetición son vestuarios recuperados de distintas vendimias a lo largo de nueve décadas.

La cifra impresiona y da cuenta de una tarea silenciosa, minuciosa y sostenida en el tiempo. Detrás de esa logística está Mirta Figueroa, supervisora de vestuario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, quien desde hace ocho años consecutivos coordina un engranaje que combina memoria, oficio y renovación.

La puesta “90 cosechas de una misma cepa” en el teatro griego Frank Romero Day las noches del sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo tendrá como rasgo distintivo recuperar el recuerdo de tantas celebraciones. Con ello, miles de prendas cuidadosamente resguardadas volverán a cobrar vida sobre el escenario, su destino original e ineludible.

Este año, el área de vestuario reúne a unas 50 personas . “Ya tengo trabajando todo el equipo: modistas, planchadores, vestuario especial, corte y depósito ”, detalló la supervisora. Todos comenzaron formalmente el 5 de enero en el espacio Julio Le Parc, aunque el número de integrantes puede variar según las necesidades.

Vendimia Vendimia 2026: la puesta “90 cosechas de una misma cepa” tendrá 7.500 prendas. Ya trabaja el equipo de vestuario. Foto: Ramiro Gómez.

La jefatura de vestuario, corresponde a la vestuarista que integra el equipo ganador del concurso anual. “La jefa de vestuario es la que diseña lo que se va a usar. Yo me encargo de que todo salga como lo quiere el director y como lo quiere la vestuarista: contrato a la gente, organizo los tiempos, hago las muestras para que ella las autorice y me diga ‘sí, esto es lo que quiero’”, resumió.

Vestuario histórico y memoria compartida

En una Vendimia que busca recuperar su historia, el vestuario se vuelve también un gesto de homenaje. “Tenemos un vestuario que es protocolar, que está compuesto en un 70% por prendas que ya se usaron en otras vendimias y un 30% de vestuario nuevo”, explicó Figueroa. En números concretos, de las 7.500 prendas que vestirán a bailarines y actores, algo más de 2.000 serán confeccionadas para la ocasión.

La decisión no es solo estética, sino simbólica. “Lo que ha pretendido el director es que sobre el escenario se revalorice ese vestuario que han hecho otros vestuaristas y otras modistas”, señaló. “Muchos han querido participar y han quedado afuera del concurso, pero de esta manera, aunque no estén personalmente, su trabajo vuelve a estar presente. Es como decir: ahí estamos nosotros también”.

Parte de ese vestuario recuperado tiene valor histórico por su antigüedad y preponderancia, confirmó la supervisora. “Todo el vestuario primero pasa por un reacondicionamiento, lavado y luego planchado. Si hay que hacer arreglos o modificaciones, se hacen acá, y después pasa al depósito, donde queda listo para ser entregado”.

Las prendas provienen de la guarda oficial ubicada en calle Patricias Mendocinas y Gutiérrez, conocida como la Casa del Vestuario de la Vendimia. “Generalmente todos los vestuarios que están en guarda están bien conservados, así que es mucho más fácil poder usarlos”, destacó.

El vestuario de los protagonistas de la Vendimia

Hay un equipo específicamente abocado a lo que llaman vestuario especial. Es el que lucirán los personajes protagónicos y está integrado por siete personas, más el jefe de vestuaristas que forma parte del staff. “Dentro del vestuario hay un área que se llama vestuario especial, que también dirijo yo, pero ellos tienen un creador, que es el jefe de vestuario especial, y es quien hace los diseños que usan los personajes principales”, explicó

Dentro del universo del vestuario vendimial, ese equipo cumple un rol clave. “Es un grupo donde hay artistas plásticos, bordadores, modistos y modistas. Es un equipo especial donde se hacen los tocados, se borda con gemas y se trabaja el vestuario de los personajes principales”, precisó Figueroa. Ese sector convive con el resto de las áreas que hacen posible que miles de artistas salgan a escena vestidos en tiempo y forma.

Cómo se trabaja: del lavado al escenario del teatro

El circuito de trabajo es casi industrial y ocupa varias áreas del Le Parc. “Tenemos dos salas de máquinas, una overlock y una recta. Todo el vestuario que viene de la casa de guarda pasa primero por lavandería, que está en Cultura, en el tercer piso. De ahí viene acá, a la sala de planchado”, describió Figueroa.

Si una prenda necesita ajustes —cierres, ruedos, agregados de tela o puntillas—, se deriva a las salas de refacción. El vestuario nuevo sigue otro camino: pasa por moldería y corte, donde se hacen los moldes, y luego a las salas de máquinas para su confección final.

Hace unos años ya que el área de trabajo de vestuario se trasladó de Cultura al espacio en Guaymallén y respondió a una necesidad concreta. “Cada vez se fue sumando más vestuario y más gente. En Cultura el espacio quedaba pequeño, las máquinas estaban muy juntas y las telas se amontonaban. Acá tenemos más comodidad”, explicó. El equipo trabaja de lunes a viernes, de 8 a 15, con horarios que se ajustan según la carga diaria de trabajo.

Sorpresas, innovación y una Vendimia sin color dominante

Aunque el foco esté puesto en la recuperación histórica, la Vendimia 2026 también buscará sorprender. “Hay algunas sorpresas en el vestuario que no te puedo contar”, anticipó Figueroa. “La vestuarista y el director se han jugado por poner cosas que no se han visto antes en la Vendimia. Incluso a nosotros, en los coloquios, nos sorprendió. Es un diseño bastante atrevido para la Vendimia”.

La combinación no es casual, es una Vendimia nostálgica, que quiere recuperar la historia, pero al mismo tiempo incorpora aires innovadores. En ese cruce entre pasado y presente aparece otro dato destacado, a diferencia de otras puestas, no habrá un color dominante. “Es una Vendimia muy variada en cuanto a colores. Al mezclar vestuario de distintos años, se trató de amalgamar los básicos, pero también respetar la gama de colores originales”, explicó. Quizás sí haya un predominio por cuadro.

Entre los trabajos más complejos que hoy concentran la atención del equipo se destacan 24 faldas que tendrán un rol central en escena. “Llevan un trabajo arduo, muchas capas de tela y mucho tiempo. Van a tener un rol sustancial”, adelantó, prefiriendo no dar más detalles por el efecto sorpresa.

El cronograma es meticuloso y todo el vestuario debe estar listo para el ensayo general del 6 de marzo. “Ese día todo el ensayo tiene que ser con vestuario. A partir del lunes de esa semana, todo tiene que estar entregado”, subrayó.