La Vendimia 2026 ya tiene nombre y director confirmado: "90 cosechas de una misma cepa"

El espectáculo artístico de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene nombre confirmado: "90 cosechas de una misma cepa" . Así lo oficializó la Subsecretaría de Cultura, luego de elegir al equipo que está liderado por Pablo Perri , el director que repite de la edición 2024.

La propuesta “90 cosechas de una misma cepa” fue escogida este domingo mediante concurso público realizado por la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Niños y DGE del Gobierno de Mendoza y anunciada en el marco de los coloquios en el espacio cultural Julio Le Parc.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50° de las bases del Concurso Público, el jurado estuvo compuesto por miembros con derecho a voto, que representan las distintas artísticas y técnicas involucradas en la realización del evento.

Ganó así el equipo que tiene a Pablo Perri como director y a Silvia Graciela Moyano como guionista. Ambos ya habían ejercido los mismos roles para el show vendimial del 2024, titulado entonces "Coronados de historia y futuro". Fanático de Vendimia, Perri es escenógrafo de profesión y profesor de escuelas secundarias.

Junto a la propuesta definida también habían participado “Vendimias al pie de los Andes” (Rafael Ruiz y Gaspar Tello), “Canto a Mendoza y la memoria del vino” (Gonzalo Palacios) y “Vendimia de vino y cristal” (Vilma Rúpolo y Federico Ortega).

El espectáculo "90 cosechas de una misma cepa" se disfrutará las noches del sábado 7 de marzo y domingo 8 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day, clásico escenario de la fiesta máxima de los mendocinos. Como su nombre lo indica, será el 90° aniversario de la celebración de la Vendimia.

De qué tratará "90 cosechas de una misma cepa": la sinopsis oficial

El ciclo productivo de una cepa de vid puede extenderse por cuarenta años o más. Su longevidad y rendimiento dependen del cuidado, las condiciones del suelo y otros factores. La pureza y la viabilidad de las cepas pueden deteriorarse con el tiempo.

Sin embargo, hay una cepa que, con el paso del tiempo, se fortalece aún más. Es capaz de renovar y multiplicar sus frutos haciendo abundantes y generosos. Es la cepa del pueblo.

Esta es la historia de dos creadores de espíritus e inspiradores que regresan para ver cómo los sueños se hacen realidad. De la mano de la memoria del viento recurrirán «90 cosechas de una misma cepa» y comprenderán que el trabajo y la unidad son el riego indispensable.

El momento del quiebre sucede cuando aparece el olvido e intenta vaciar las copas de la fe y la alegría.

Cuando los espíritus hayan luchado contra el peor enemigo que un puede tener, regresarán con el sentimiento de que su sueño amado está en las manos correctas. Un sueño que seguirá dando frutos para nosotros y para el mundo.