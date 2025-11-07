7 de noviembre de 2025 - 13:19

Abren las inscripciones para elegir la reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza: cómo postularse

Ya tiene fecha la convocatoria para elegir a la reina que representará a Ciudad de Mendoza en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Cómo participar.

Candidatas a reina de Capital 2025 junto a Agostina Saua, Reina Nacional de la Vendimia 2024.

Foto:

Gentileza
Por Bernarda García Centurión

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza abre las inscripciones para participar en la elección de la Reina de la Vendimia de la Ciudad 2026. Las interesadas podrán postularse a partir del lunes 10 de noviembre a las 0 y hasta el viernes 21 de noviembre, completando el formulario disponible en este enlace, donde también figura el reglamento.

Para poder participar, las candidatas deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos ser argentinas, mayores de 18 años, tener al menos dos años de residencia en la Ciudad de Mendoza, haber egresado de la escuela secundaria y representar a un barrio, club o institución con personería jurídica radicada en el departamento. En ese sentido, se considera institución a toda asociación civil u organización deportiva, social o cultural que desarrolle sus actividades en Ciudad.

image

En el formulario de inscripción online, las interesadas tendrán que completar sus datos personales así como también, detallar los datos de la entidad a quien representarán.

Reinas de Ciudad

La actual Reina de la Vendimia de la Ciudad 2025, Juliana Graciela Zalazar, representó al Club Mendoza de Regatas. Su virreina, Agustina Belén Capó, participó en representación de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS).

En la edición 2024, Agostina Saua representó a la Capital y fue coronada Reina Nacional de la Vendimia, con 66 votos. Se convirtió así en la primera soberana nacional proveniente de la Ciudad de Mendoza en los 88 años de historia de la celebración.

