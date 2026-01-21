21 de enero de 2026 - 18:29

Salen a la venta las entradas para el Acto Central y Repetición de la Vendimia 2026: fechas y precios

La Subsecretaría de Cultura anunció el cronograma de venta para el Acto Central y las repeticiones. Solo se venderán por Entrada Web.

Comienza la venta de entradas para la Vendimia 2026

Comienza la venta de entradas para la Vendimia 2026

La Subsecretaría de Cultura informó las fechas y metodología para adquirir las entradas para la Vendimia 2026, donde el Acto Central, que incluye la elección y coronación de la soberana nacional, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo, seguido por una segunda noche el domingo 8 de marzo con la actuación de artistas nacionales y locales.

El Teatro Griego Frank Romero Day se prepara para recibir una vez más el máximo festejo de los mendocinos con la puesta en escena de “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección general de Pablo Perri.

Cronograma y modalidad de venta

La adquisición de tickets se realizará de forma exclusiva a través del sitio www.entradaweb.com.ar. El cronograma estipula que este próximo sábado se habilitará la venta para el público nacional y extranjero, quienes podrán comprar hasta cuatro entradas por persona.

Por su parte, los mendocinos podrán acceder a sus boletos —que representan el grupo mayoritario de entradas— desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 8 de marzo inclusive.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendiimia 2025
El público

El público "brilla" en las gradas del teatro giego Frank Romero Day.

Es fundamental tener en cuenta que, tras la compra digital, los asistentes deberán realizar el canje por la entrada física entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo. Los puntos habilitados para este trámite se informarán próximamente.

Precios y sectores

La propuesta mantiene la tradicional denominación vinícola para sus ubicaciones, con valores diferenciados.

Precios para turistas nacionales y extranjeros

En este caso los precios del Acto Central serán:

  • Sector Malbec: $70.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $50.000
  • Sector Chardonnay: $45.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $50.000
  • Sector Bonarda: $45.000

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será:

  • Sector Malbec: $56.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $42.000
  • Sector Chardonnay: $39.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $42.000
  • Sector Bonarda: $39.000

Precios para mendocinos

El valor de las entradas del Acto Central son:

  • Sector Malbec: $42.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $28.000
  • Sector Chardonnay: $21.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $28.000
  • Sector Bonarda: $14.000

Los valores para la Repetición serán:

  • Sector Malbec: $28.000
  • Sector Cabernet Sauvignon: $21.000
  • Sector Chardonnay: $14.000
  • Sector Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000
  • Sector Tempranillo 1 y 5: $21.000
  • Sector Bonarda, $11.000

Como es habitual, las entradas del sector Torrontés no estarán a la venta, ya que están reservadas exclusivamente para personas con discapacidad. El gobierno provincial anunciará en breve la metodología específica para que este colectivo pueda acceder a sus respectivos tickets.

