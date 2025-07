Avanza "la hora silenciosa" en Mendoza: de qué se trata y cómo ayuda

Inclusión en la escuela, un espacio que no siempre existe para la discapacidad y los docentes “malabaristas”

“La hora silenciosa" es una iniciativa que busca la inclusión de las personas que tienen un trastorno del espectro autista (TEA). Si bien en Argentina no hay muchos informes que hablen de la prevalencia del autismo, hay indicadores que dicen que uno de cada 54 habitantes presenta un tipo de autismo”, explicó Laura Bielli, jefa del Servicio de Salud Mental del nosocomio sureño.

Hospital Schestakow El hospital Schestakow de San Rafael, decidió sumarse a la Hora silenciosa. Iniciará la estrategia por una de sus áreas: el Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular. La vicegobernadora, Hebe Casado, en la presentación del espacio.

“Una de las características que tienen los autistas es justamente una hipersensibilidad sensorial. Esto quiere decir que la persona con TEA, ante ruidos, luz brillante o ante ciertas texturas se estresan, se altera, empieza a gritar, a correr, a golpearse, incluso hasta romper cosas. La hora silenciosa busca ambientar un espacio y un tiempo para que estas personas puedan acceder a un sistema de salud sin estos estresores”, detalló la especialista.

En cuanto a la preparación del espacio, la bioquímica Silvia Acosta, jefa de Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular, explicó que “durante esa hora se disminuirán las luces de las salas de extracción, se apagarán las impresoras, para disminuir los ruidos, y se les dará a estos pacientes una atención exclusiva y personalizada. Los pacientes ingresarán de uno por vez. En caso de requerirse, se agregará un día más en la semana”.

Además, para crear un ambiente tranquilo, en el espacio se han cambiado los colores de la pintura de las paredes para preferir tonos más serenos.

Parte de la iniciativa incluye que los profesionales que requieran de analítica de estos pacientes, en el pedido deberán especificar “La hora silenciosa”, para así identificarlos y otorgarles ese turno especial, y brindarles además indicaciones a sus familiares.

Mendoza tiene ley de la "hora silenciosa"

En setiembre de 2022, Mendoza aprobó la ley de “la hora silenciosa”, tendiente a propiciar espacios más accesibles para personas con autismo u otra sensibilidad sensorial y así favorecer su inclusión. Se trata de una tendencia también en otros países.

La Ley 9.415 establece la implementación de la denominada “Hora Respetuosa”, también conocida como “Hora silenciosa”, y otros derechos fundamentales, en todo el territorio provincial.

La normativa propone que durante un determinado período de ciertos días se reduzcan estímulos como luces intensas, ruidos fuertes y música ambiental, con el fin de generar condiciones más adecuadas para las personas con TEA, que suelen experimentar hipersensibilidad sensorial. El objetivo es minimizar los estímulos sensoriales para facilitar el acceso de personas con hipersensibilidad, promoviendo así su autonomía e integración.

La medida alcanza a centros comerciales, supermercados, entidades bancarias, organismos estatales y otros espacios de atención al público, como hospitales y centros de salud, quienes deberán adecuarse para cumplir con lo dispuesto por la ley. Además, se promueve la capacitación del personal en atención inclusiva.

La norma reconoce el derecho de prioridad de atención a todas las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Para acreditar la condición, las personas podrán presentar el certificado de discapacidad, aunque también se admitirá el uso de pulseras o lazos azules como forma de identificación.

Un gran alivio para las personas con autismo

Elisa Espina es mamá de una chica de 11 años con autismo. Es una de las fundadoras de Marea Azul, una organización de familias, mientras que también es docente de Educación Especial y trabaja como docente de apoyo a la inclusión. Recordó que la norma local se aprobó con un fuerte impulso y apoyo de las agrupaciones sociales vinculadas a esta condición.

niños autismo autistas Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de alteraciones clínicas que incluyen deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social Adobe Stock

“Antes cada iniciativa con respecto a generar espacios más amigables siempre tenía que salir de parte de las familias. Entonces ahora, que nos alivien ese proceso de estar siempre pensando cómo podemos adaptar los lugares para que nuestros hijos asistan, también nos favorece porque alivia la carga mental”.

Recordó que, en el sector comercial, quien comenzó con esta iniciativa, aún sin que hubiese ley, fue el supermercado Carrefour. “Ellos fueron los primeros que se contactaron con nosotros para hacer la hora silenciosa. Fueron los pioneros, sin que estuviera la ley presente”, remarcó. Hoy también se han sumado otros como Changomas y Tadicor.

En el plano público, desde junio, ofrece esta posibilidad la oficina del Registro Civil ubicada en el hipermercado Libertad. El departamento de Las Heras también avanzó hace tiempo en crear estos entornos.

Derechos de las personas con autismo

“Da la opción a aquellas familias que tienen algún hijo con hipersensibilidad auditiva de poder realizar las compras o asistir a ciertos lugares”, expresó Elisa. Remarcó que se trata de un derecho que debe garantizarse para que puedan asistir a los diferentes lugares como todos.

Sin embargo, advirtió que aún hay desafíos pendientes: “Faltan algunos supermercados que no se han sumado, a pesar de que existe una ley de hora silenciosa y atención prioritaria. Esto también es importante mencionarlo”. Explicó que quienes tienen esta condición no pueden ser reconocidos por lo que es más difícil acceder y por eso también hizo hincapié en la necesidad de capacitar al personal para garantizar una atención adecuada: “El autismo no es una discapacidad que presenta rasgos físicos, entonces cuesta que se identifique. Por eso, la atención prioritaria es fundamental, porque hay momentos en que se puede trabajar la espera y otros donde, por alguna desregulación, se vuelve muy difícil”.