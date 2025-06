"Hora silenciosa" para personas con autismo en el Registro Civil: aplauden la medida, pero critican que no se consultó a las familias

La propuesta se enmarca en la ley provincial “Hora Respetuosa”, que rige desde el 2022 y fue impulsada por el legislador José Orts, con la colaboración de asociaciones afines. ¿El objetivo? reducir estímulos auditivos y visuales en espacios públicos y privados para facilitar el acceso de personas con TEA.

“Queremos brindar atención más inclusiva. Muchas veces las familias no podían realizar trámites porque los espacios no estaban adaptados”, destacó Píscopo, y adelantó que en tres meses evaluarán el impacto para definir si se suman nuevas oficinas en el Gran Mendoza.

“No nos consultaron”: el reclamo de las ONGs

Si bien destacaron la iniciativa, referentes de asociaciones TEA y de personas con discapacidad manifestaron su sorpresa por no haber sido incluidas en el diseño de esta política.

Flavia Lombardi, integrante de la Asociación Creando Huellas y mamá de un adolescente con autismo, se mostró sorprendida por la noticia. “Sabía que en el Notti habían implementado algo similar, pero nos llama la atención que justo en el Día del Orgullo Autista no hayan tenido en cuenta al grupo de madres que impulsamos esta ley”, dijo en diálogo con Los Andes.

La mujer valoró que se pueda sacar turno anticipado porque “las personas del espectro autista tienen rutinas muy ordenadas” y eso ayuda a las familias a planificar. Sin embargo, advirtió que “va a ser difícil que se acomoden según la demanda, porque la demanda siempre está”.

Desde la Asociación Asperger Mendoza, su presidenta Gabriela Arias también expresó su apoyo a la medida, pero pidió mayor participación. “La verdad es que estaría buenísimo que nos invitaran y nos hagan participar un poquito más, porque a la hora de hacer un trámite se nos complica a las familias con personas con discapacidad”, señaló.

Arias remarcó que actualmente no tienen contacto con el Gobierno provincial, y que sería importante “pactar horarios y elaborar mejor la atención a las personas”. Y recordó que la ley también contempla una hora respetuosa en supermercados y comercios, aunque muy pocos la cumplen: “Carrefour, Chango Más, Tadicor, el Mendoza Plaza Shopping y algunos negocios de Godoy Cruz. También el hospital pediátrico Humberto Notti”.

Lombardi coincidió en que la inclusión no debe restringirse a quienes tengan diagnóstico de autismo. “Hay chicos con síndrome de Down, con trastornos del lenguaje o parálisis cerebral que también tienen desafíos sensoriales. ¿No los van a atender porque no tienen CUD o no tienen TEA?”, cuestionó.

Desde su experiencia como madre, señaló que “muchas personas que no están diagnosticadas también sufren con los estímulos. Las medidas que se proponen deberían ser más amplias para que sean realmente inclusivas”.

Y agregó una reflexión personal: “Eso lo aprendí cuando salí de la cajita del autismo y me junté con mamás que tenían hijos con otras condiciones. Ahí me di cuenta de que el desafío de procesamiento sensorial no es exclusivo del autismo”.

En ese sentido, recordó la frase clave de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que adhiere Argentina: “Nada de nosotros sin nosotros”.

Día del Orgullo Autista: cuando el lenguaje también es inclusión

Cada 18 de junio se conmemora el Día del Orgullo Autista con una frase clave: “Ser uno mismo no necesita cura”. Desde 2005, la fecha busca visibilizar la neurodiversidad y promover una mirada basada en el modelo social de la discapacidad, que reconoce y valora otras formas de procesar el mundo.

“Sentimos orgullo por quienes somos”, resume Flavia Lombardi, quien plantea una transformación profunda en cómo se comunica sobre autismo y discapacidad. Para ella, es fundamental hablar de condición y no de trastorno, porque “nuestros hijos no tienen un problema, enfrentan desafíos propios de su forma de ser”.

“No padecen autismo: tienen autismo o simplemente son autistas, y eso no los define por lo que les falta, sino por lo que son. No reciben beneficios: acceden a derechos. No buscan privilegios: necesitan apoyos adecuados para construir una vida autónoma, digna y participativa”, expresó.

Y concluyó: “Comunicar con respeto y precisión es también una forma de inclusión”.