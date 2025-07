Quién es Lucas Poggi, el atleta paralímpico que enamora en División Palermo

No es actor, pero despertó varias emociones en la segunda temporada de “División Palermo” de Netflix . Lucas Poggi es atleta paralímpico en la vida real y el nuevo interés amoroso de Sofía (Pilar Gamboa) en la serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky.

Lucas nació con una malformación congénita, conocida como mielomeningocele, a la “que le saca provecho”, según expresó en varias entrevistas. “Vivo la discapacidad, pero no la realidad, soy una persona que hace deporte hace muchos años e incluso represento al país”, aclaró.

“A todos nos pasan cosas y tenemos que reinventarnos, pero como a mi no me quedó otra yo simplemente vivo. Mientras los espacios sean totalmente accesibles, para mi la discapacidad no existe”, aclaró el hombre que por un segundo se quedó afuera de las Olimpiadas de Río de Janeiro.

Sin embargo, en Tokio 2020 tuvo su revancha donde quedó finalista. Hoy, en sus escenas a torso desnudo, se puede ver en su pecho los aros de la competencia deportiva más importante del mundo. Incluso, comparte escena con el creador de contenido Alejo Cruzado Antonelli, conocido como “Pelao Khe”.

Ó Lucas Poggi y el "Pelao Khe" en el gimnasio donde grabaron. gentileza

Lucas Poggi también es modelo y activista

Lucas también es modelo y activista por la inclusión en la moda. Participó en campañas, desfiles y proyectos que buscan visibilizar y promover la representación de personas con discapacidad en la industria. Estudió diseño de indumentaria y se formó como comunicador.

Su pasión nació a partir de las diferencias que se imponen en la sociedad sobre la discapacidad. “Y, sobre todo, porque me gusta ver las tendencias en el exterior, cuando debo viajar para competir en los torneos. La prenda, la indumentaria o la ropa es una carta de presentación. Porque la estética y la elegancia de cómo se viste uno, es un mensaje”, aclaró en una entrevista que dio a Cilsa una ONG por la inclusión.

2dkPQg5ec_720x0__1 Lucas Poggi en su faceta modelo. gentileza

En 2017 comenzó a desfilar con marcas pequeñas y un año después ya estaba en las pasarelas de diseñadores locales destacados y en desfiles como el de CARAS Moda, Fashion Week y Buenos Aires Moda.

El significado detrás de su brazo tatuado

El nadador tiene su brazo izquierdo tatuado completo, los símbolos que lleva representan a mi familia y su historia. Tiene el rostro y la firma de su mamá, a quien perdió hace cinco años, y un águila calva que le recuerda su fuerza. También en su piel está sellado el nombre de su papá.

“El águila, cuando atraviesa su proceso de transformación, puede vivir 40 años más. Mi mamá, cada vez que luchó contra el cáncer, intentó renacer de las situaciones más difíciles. Aunque la última batalla no la pudo ganar, para mí siempre será el águila: fuerte, resiliente, eterna”, recordó.