Onda Vaga fue acusada de abuso, demandó a Google por las publicaciones y la Corte Suprema rechazó el reclamo

El grupo musical solicitó bloquear casi 80 enlaces sobre denuncias de abuso sexual en su contra de sus integrantes. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el planteó y argumentó su medida.

Onda Vaga, el grupo musical implicado en la demanda contra Google.

La Corte Suprema desestimó este martes un reclamo impulsado por la banda Onda Vaga contra Google, en el que se solicitaban bloquear casi 80 links con denuncias de abuso sexual en su contra. Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó los fallos de instancias anteriores que habían rechazado el planteo.

El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el recurso presentado por la banda y dejó firme la sentencia de instancias anteriores que había desestimado la demanda.

Argumentos de Onda Vaga y Google: respuesta de la Corte Suprema

El recurso había sido presentado por los músicos bajo la figura de hábeas data, al considerar que las publicaciones atentaban contra su honor y contenían información falsa. Sin embargo, Google respondió que no era responsable de esos contenidos y que las acusaciones provenían de artículos periodísticos amparados por la libertad de expresión.

En primera instancia, la jueza civil y comercial federal N° 1 había considerado que no correspondía ordenar a un buscador suprimir enlaces por la sola afirmación de que contenían calumnias y que los reclamos debían canalizarse contra quienes publicaron o reprodujeron el contenido.

La Cámara Civil y Comercial también confirmó ese criterio, al destacar que no se trataba de un caso de “ilicitud manifiesta”, como sí había ocurrido en el antecedente de la modelo María Belén Rodríguez.

El fallo de la Corte se centró en que la presentación carecía de fundamentación autónoma y ratificó el principio de interpretación restrictiva frente a cualquier limitación de la libertad de expresión, así como la presunción de inconstitucionalidad de la censura previa.

