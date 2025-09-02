Juntos otra vez: Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur festejaron el cumpleaños número 21 de su hijo

Ambos le dedicaron unas emotivas palabras a su hijo, quien actualmente estudia para convertirse en director de cine.

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron el cumpleaños número 21 de su hijo André con mensajes, fotos y recuerdos compartidos en redes sociales. Aunque aún mantiene un perfil bajo, André cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte sus proyectos audiovisuales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANDRÉ (@aluhorvilleur) El festejo de Celeste Cid Celeste publicó una serie de fotos que recorren la vida de André, desde su infancia hasta la adultez, acompañadas por palabras que transmitían ternura y orgullo. “Felices 21, amor de mi vida, no hay felicidad más grande que ser tu mamá”, escribió, condensando en una frase el sentido de la fecha. En las imágenes se la ve desde joven, con su hijo recién nacido en brazos, hasta momentos compartidos en distintas etapas de crecimiento.

Celeste Cid junto a su hijo Celeste Cid junto a su hijo. Entre las postales, destacaron escenas cargadas de intimidad y complicidad: Celeste con boina gris sosteniendo a André bebé, el joven con camisetas deportivas, sonrisas bajo la luz natural y gestos espontáneos frente a la cámara. La actriz también sumó a Antón, su hijo con Michel Noher, quien posó junto a su hermano en un retrato acompañado del mensaje: “Te amamos”. Otra de las dedicatorias reafirmó el vínculo inquebrantable: “Desde que te conocí”, expresó Celeste al compartir una foto del nacimiento.

Las palabras de Emmanuel Horvilleur Emmanuel Horvilleur, por su parte, eligió también recordar épocas pasadas. Publicó una foto de André disfrazado con gorra de peluche, donde señalaba hacia la lente. El mensaje fue breve pero cargado de afecto: “Felices 21 André Horvilleur”, acompañado de un corazón. Más tarde, mostró una imagen actual donde aparece abrazando a su hijo ya adulto.

Emmanuel Horvilleur junto a su hijo La publicación de Emmanuel Horvilleur. El festejo no solo expuso el lazo de amor entre padres e hijo, sino también la capacidad de Celeste y Emmanuel para sostener una relación respetuosa y afectiva después de su separación en 2006. En entrevistas previas, Cid había destacado esa mirada: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones. Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”, aseguró en diálogo con Catalina Dlugi.