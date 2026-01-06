6 de enero de 2026 - 22:25

Milei afina su discurso para Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

El presidente viajará a Suiza con un discurso que respaldará firmemente la intervención de Donald Trump en Venezuela y defenderá los valores del mundo occidental.

Javier Milei junto a Donald Trump. (archivo)

Javier Milei junto a Donald Trump. (archivo)

Foto:

Presidencia Argentina
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei trabaja en la redacción del discurso que pronunciará en el Foro Económico de Davos, un discurso con férreo respaldo al accionar de su par estadounidense, Donald Trump, en Venezuela, y una defensa explícita del mundo occidental, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Leé además

Embajador argentino expresó el apoyo de Milei con la acción de captura de Nicolás Maduro. 

El embajador argentino ante la OEA reafirmó su apoyo a la acción de Trump sobre la captura de Nicolas Maduro

Por Redacción Política
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, posa para una foto con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno

El Secretario de Trump le agradeció al canciller Quirno el respaldo de Argentina tras la caída de Maduro

Por Redacción Política

El mandatario viajará a Suiza acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, para participar de la reunión anual del foro que se celebrará del 19 al 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

Según revelaron fuentes del equipo de redacción, Milei planteará un respaldo sin matices a valores conservadores y liberales clásicos, entre ellos la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, señalaron desde Casa Rosada.

Javier Milei / Donald Trump
Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. (archivo)

Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. (archivo)

El discurso también reflejará la postura del Gobierno argentino frente a la intervención militar estadounidense en Venezuela que culminó con la detención del hasta entonces autoproclamado presidente Nicolás Maduro. La administración nacional no ha ocultado su conformidad con ese accionar y celebró públicamente la operación. “Fue un operativo quirúrgico, exitoso y eficiente”, sintetizaron ante este medio fuentes oficiales.

Desde Balcarce 50 consideran que el foro representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y posicionar al presidente argentino ante audiencias de alcance internacional. Un funcionario describió la intervención como un discurso fundacional de la gestión que le permitió a Milei cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial.

Además de su respaldo explícito a Trump y a la defensa del sistema occidental, se espera que el mandatario impulse su propuesta de una cumbre de líderes de derecha regionales. Entre los nombres que aspira a reunir figuran José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcha de jubilados por las calles del centro de Mendoza. 

Las jubilaciones cayeron un 27,4% con la fórmula de Milei que sostiene el superávit fiscal, según un informe

Por Redacción Economía
 Javier Milei llegó a la ciudad de Mendoza

Qué dice una encuesta sobre el bolsillo de los mendocinos para este 2026 y cómo impacta a la imagen de Milei

Por Redacción Política
El Gobierno se alineó a Donald Trump y desmintió que hayan promovido a González Urrutia al poder.

El Gobierno se alineó a Donald Trump y desmintió que hayan promovido a González Urrutia al poder en Venezuela

Por Redacción Política
Dante Gebel, pastor protestante con pretensiones políticas en la Argentina.

We are the champions

Por Carlos Fara