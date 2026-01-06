Milei afina su discurso para Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

El presidente viajará a Suiza con un discurso que respaldará firmemente la intervención de Donald Trump en Venezuela y defenderá los valores del mundo occidental.

El presidente Javier Milei trabaja en la redacción del discurso que pronunciará en el Foro Económico de Davos, un discurso con férreo respaldo al accionar de su par estadounidense, Donald Trump, en Venezuela, y una defensa explícita del mundo occidental, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El mandatario viajará a Suiza acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, para participar de la reunión anual del foro que se celebrará del 19 al 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

Según revelaron fuentes del equipo de redacción, Milei planteará un respaldo sin matices a valores conservadores y liberales clásicos, entre ellos la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, señalaron desde Casa Rosada.

Javier Milei / Donald Trump Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. (archivo) EFE/EPA/WILL OLIVER El discurso también reflejará la postura del Gobierno argentino frente a la intervención militar estadounidense en Venezuela que culminó con la detención del hasta entonces autoproclamado presidente Nicolás Maduro. La administración nacional no ha ocultado su conformidad con ese accionar y celebró públicamente la operación. “Fue un operativo quirúrgico, exitoso y eficiente”, sintetizaron ante este medio fuentes oficiales.

Desde Balcarce 50 consideran que el foro representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y posicionar al presidente argentino ante audiencias de alcance internacional. Un funcionario describió la intervención como un discurso fundacional de la gestión que le permitió a Milei cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial.