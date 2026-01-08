8 de enero de 2026 - 12:23

Fue subastada: así es la casona de Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner

El gobierno de Milei avanzó con la venta del inmueble como parte del proceso de recuperación de bienes vinculados a delitos de corrupción.

Foto:

LA
Foto:

X / Adorni
Foto:

X / Adorni
Foto:

X / Adorni
Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Aunque la operación se concretó por 673.454 dólares, es una cifra inferior a la que se estimaba al inicio del proceso judicial.

“Es un paso más para que el dinero proveniente de los delitos vuelva a los argentinos”, celebró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.

El inmueble, que cuenta con cuatro plantas, quincho, gimnasio, sauna y cocheras, figuraba a nombre de la firma Madaco SA y siempre estuvo alquilado. En el expediente, la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, reconoció que cobraba esos alquileres.

Daniel Muñoz, investigado por corrupto

La investigación judicial se inició en 2018 tras una serie de denuncias periodísticas que expusieron un entramado de coimas en la obra pública, con beneficios para funcionarios cercanos a Néstor y Cristina Kirchner. Finalmente, el Gobierno nacional avanzó con la subasta del inmueble como parte del proceso de recuperación de bienes vinculados a delitos de corrupción.

Muñoz murió en mayo de 2016 y ocupó un lugar clave en el círculo de confianza del entonces presidente Kirchner. Se estima que habría amasado una fortuna (detectada) de unos 70 millones de dólares.

Según distintas investigaciones judiciales, el secretario cumplió un rol central en el mecanismo de corrupción que funcionó durante aquellos años, con el traslado de bolsos con dinero hacia el sur del país y a propiedades vinculadas a la familia presidencial.

En 2009, el juez Claudio Bonadio lo imputó por enriquecimiento ilícito junto a otros excolaboradores del kirchnerismo, como Fabián Gutiérrez e Isidro Bounine. Su nombre volvió a aparecer con fuerza en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, a partir de las declaraciones de Miriam Quiroga, quien aseguró haberlo visto en la Casa Rosada con un bolso lleno de “verdes”.

La Justicia determinó que la vivienda de Villa Devoto fue comprada con fondos irregulares y ordenó su decomiso en el marco de la causa “Cuadernos de las Coimas”. Aún quedaría un inmueble, ubicado en Villa Urquiza, por ofertar.

De ir atrás en el tiempo, cuando se conoció la investigación de los "Panamá Papers" sobre las cuentas off shore de funcionarios, futbolistas y diferentes dirigentes mundiales, se reveló que Muñoz desde 2010 fue parte de una trama de cuentas en las Islas Vírgenes Británicas con el único fin de adquirir propiedades en Miami por 40 mil dólares.

Según repasó Infobae, el contador del matrimonio Kirchner, Alejandro Manzanares, había reconocido haber armado sociedades fantasmas para que Muñoz pudiera lavar el dinero corrupto. De esta forma, había adquirido un total de 87 propiedades, entre ellas, un territorio frente al mar en la isla Turks and Caicos.

