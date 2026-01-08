8 de enero de 2026 - 11:53

Obras en el Acceso Este: ahora avanzan con el proceso licitatorio para las colectoras en Maipú

Mientras se desarrolla la licitación de las obras en la Ruta 7, el Gobierno dispuso de los pliegos provisorios para los trabajos en las colectoras.

Avanzan en la licitación de las colectoras del Acceso Este en Maipú

Avanzan en la licitación de las colectoras del Acceso Este en Maipú

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

El Gobierno avanza en la licitación de la reconstrucción del Acceso Este en Maipú. 

Por Martín Fernández Russo
Obras de ampliación en el Metrotranvía. 

Por Martín Fernández Russo

La intervención contempla una mejora integral de calzadas, estructura modular urbana, infraestructura hidráulica complementaria y medidas de seguridad vial sobre las laterales Norte y Sur, informaron desde la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de $12.873 millones y el financiamiento será mixto, ya que el Gobierno provincial aportará el 70 % con Fondos del Resarcimiento, mientras que el municipio aportará el 30 % restante. El plazo de ejecución es de 240 días (8 meses).

La licitación de la megaobra en el Acceso Este

En paralelo, la licitación de la traza principal del Acceso Este dio un paso decisivo con la apertura de sobres para la reconstrucción del primer tramo, también entre Lamadrid y Arturo González.

En el acto realizado el martes pasado en la Casa de Gobierno, once empresas presentaron sus propuestas para renovar casi 19 kilómetros de este corredor, uno de los más transitados del Gran Mendoza.

La obra de la traza principal —dividida en dos secciones para fomentar la competencia— incluye la reconstrucción de la calzada, señalización horizontal y vertical, renovación de sistemas de contención y pavimentación de banquinas, con plazo de ejecución de 12 meses en simultáneo.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, comentó que mientras se desarrollen los trabajos de reconstrucción "no se va a cortar el tránsito y por eso en conjunto con Maipú, vamos a hacer ese trabajo de logística".

De hecho, el plan de desvíos que presentaron las empresas interesadas será un punto determinante en la evaluación técnica de las ofertas, aseguró la funcionaria.

Los pliegos provisorios

La publicación de los pliegos provisorios permite que las empresas interesadas comiencen el estudio técnico para la posterior presentación de ofertas económicas, abriendo formalmente el proceso de una obra con gran impacto urbano y vial. Tendrá un plazo máximo de 14 días para que las empresas interesadas hagan sus consultas.

Los pliegos, que contienen los requisitos y condiciones de ejecución, pueden consultarse en el sitio oficial: https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/gobiernoinfraestructura/nuevas-obras-fondo-del-resarcimiento/

