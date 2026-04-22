22 de abril de 2026 - 08:57

Fondo del Resarcimiento: el Gobierno aprobó los contratos de la Ruta 143 y avanza con las obras

La obra fue dividida en tres sectores y quedó en manos de Cartellone, Ceosa y una UTE privada. La inversión supera los 52.000 millones de pesos.

La inversión total supera los $52.400 millones y se distribuye en tres renglones entre San Rafael y Pareditas.

La inversión total supera los $52.400 millones y se distribuye en tres renglones entre San Rafael y Pareditas.

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Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este miércoles los contratos de obra pública para avanzar con la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, en el tramo que conecta Pareditas con San Rafael. La medida se formalizó mediante el Decreto Nº 695, publicado en el Boletín Oficial.

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La obra había sido adjudicada previamente a través del Decreto Nº 219/2026 y se enmarca en un proceso licitatorio cuya documentación técnica y legal fue aprobada en 2025. Con esta disposición, quedaron formalizados los acuerdos con las empresas encargadas de ejecutar los trabajos.

Si bien el decreto no explicita un monto global en su articulado principal, en los anexos se detallan las partidas asignadas para cada tramo, que en conjunto superan los $52.404 millones. El financiamiento proviene del Fondo del Resarcimiento y las adjudicaciones fueron realizadas en pesos.

En ese marco, el primer renglón, entre calle Rawson y la rotonda El Cristo, fue adjudicado a la unión transitoria de empresas Black Shadow S.A. y Constructora Horizonte S.A., con una inversión de $8.300.231.236,03. En este caso, además del contrato, se aprobó una adenda para corregir un error en el monto correspondiente al sellado.

El segundo tramo, que se extiende hasta la progresiva 582, quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con un monto de $22.285.984.878.

Por su parte, el tercer sector, hasta Pareditas, fue asignado a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), con una inversión de $21.818.137.186,77.

Ruta 143-San Rafael-Pareditas
La Ruta Nacional 143 que une San Rafael con Pareditas será reconstruida en tres etapas.

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Según consta en el expediente, las contratistas presentaron los planes de trabajo, curvas de inversión y las pólizas de seguro de caución exigidas por la normativa vigente para garantizar la ejecución de los contratos.

De acuerdo con información oficial, los trabajos ya comenzaron: el tramo urbano presenta avances, mientras que en otros sectores aún se están montando obradores o no registran movimiento.

La intervención apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad en uno de los corredores viales clave del sur provincial, con impacto en la conectividad regional.

El decreto lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema Rodríguez.

El decreto y anexo

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anexo (87)

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