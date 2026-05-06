Murió la inspectora de tránsito que fue atropellada por un camión en el Acceso Sur durante un control

Falleció la inspectora de tránsito de Guaymallén que resultó gravemente lesionada en el Acceso Sur, cuando un camión chocó contra un vehículo del municipio en el momento en que se realizaba un procedimiento vehicular.

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Tras permanecer internada durante nueve días en estado crítico, Nadya Evelyn Camus (35) murió esta mañana a las 9, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El accidente se registró a las 22.50 del 27 de abril pasado, en el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall, Guaymallén, cuando el vehículo de Tránsito Municipal estaba detenido por un ordenamiento vehicular.

Inesperadamente, un camión Iveco 380 colisionó primero con los conos de señalización y, luego, con el móvil de Guaymallén, lesionando a dos inspectores y a un automovilista que estaba en el lugar.

Acceso Sur: accidente y posterior choque a una movilidad de Tránsito Municipal

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Los dos inspectores fueron derivados al hospital Santa Isabel de Hungría: R. K. F., quien quedó internado en sala común con diagnóstico de politraumatismos por accidente vial, y Nadya Evelyn Camus, quien fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de politraumatismos por accidente vial.

El automovilista, J. M. R., fue trasladado a la Clínica Francesa con diagnóstico de politraumatismos por accidente vial.

El camión detuvo su marcha a aproximadamente dos kilómetros del lugar del hecho. El conductor manifestó haber visualizado los conos de señalización, aunque no al personal de tránsito, indicando que no logró frenar a tiempo.

Se realizó el dosaje de alcohol al conductor, el cual arrojó resultado negativo (0 g/l).

Por directiva del ayudante fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del conductor del camión, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente. Asimismo, se ordenó la intervención del personal de Policía Científica para el trabajo pericial sobre los vehículos siniestrados.