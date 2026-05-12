12 de mayo de 2026 - 10:11

Allanamiento en Rivadavia: secuestraron armas, municiones y cannabis, y una mujer quedó detenida

El procedimiento fue realizado por la Unidad Investigativa Rivadavia-Junín en una vivienda ubicada sobre calle Godoy, cerca del barrio María Auxiliadora. La detenida quedó a disposición de la Justicia Federal.

Allanamiento en Rivadavia: secuestraron armas, municiones y cannabis, y una mujer quedó detenida. (Imagen ilustrativa)

Allanamiento en Rivadavia: secuestraron armas, municiones y cannabis, y una mujer quedó detenida. (Imagen ilustrativa)

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Por Enrique Pfaab

Un importante procedimiento policial se realizó este lunes en el distrito de Andrade, en el departamento de Rivadavia, donde personal de la Unidad Investigativa Rivadavia-Junín allanó una vivienda ubicada sobre calle Godoy, a pocos metros del barrio María Auxiliadora.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron armas de fuego, una importante cantidad de cartuchos de distintos calibres y estupefacientes, por lo que una mujer de 50 años quedó detenida y a disposición de la Justicia Federal.

Según informaron fuentes policiales, al ingresar a la propiedad los investigadores encontraron una escopeta recortada marca Centauro sin numeración visible, además de una considerable cantidad de municiones. Entre los elementos secuestrados había 25 cartuchos calibre 36 marca Orbea color rojo, dos cartuchos del mismo calibre ya percutidos, un cargador plástico con 32 cartuchos calibre 9 milímetros, 18 cartuchos calibre 12/70, 34 cartuchos calibre 9 milímetros, 12 cartuchos calibre 380, 16 cartuchos calibre 32 y un cartucho calibre 22.

También fue hallado un tambor de revólver de cinco alveolos que contenía tres cartuchos calibre 38 marca Smith & Wesson en mal estado.

Además del armamento y las municiones, los efectivos encontraron droga en distintos sectores de la vivienda. En total se secuestraron 548 gramos de cogollos de cannabis sativa en proceso de secado, cinco tallos de plantas de aproximadamente 1,70 metros de altura, cuatro plantines de unos 10 centímetros, otros nueve plantines de alrededor de 20 centímetros y una balanza digital.

Tras el operativo, todos los elementos quedaron secuestrados, la mujer identificada fue detenida por disposición judicial. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y la acusación incluye los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, daños y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, todo en concurso real.

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