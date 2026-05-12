12 de mayo de 2026 - 10:43

Murió un motociclista en Ruta 7 tras chocar de atrás a un camión

Ocurrió esta mañana, sobre la ruta 7, a la altura de Ingeniero Giagnoni.

San Martín: murió un motociclista que chocó de atrás contra un camión.

San Martín: murió un motociclista que chocó de atrás contra un camión.

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Por Enrique Pfaab

Un motociclista murió esta mañana, después de que el rodado que conducía impactara de atrás a un camión que circulaba en el mismo sentido.

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El accidente se produjo sobre ruta 7, en el carril que conduce hacia el oeste, a la altura de la calle Las Violetas, en el distrito de Alto Verde, en San Martín.

El tránsito en ese sector está interrumpido sobre la ruta y la policía lo está desviando hacia el lateral oeste.

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La tragedia

Un hombre de 29 años perdió la vida en la mañana de este martes luego de protagonizar un siniestro vial sobre Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 985, en la zona de Alto Verde, departamento de San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.20 y es investigado por personal de Vial San Martín y Policía Científica, que trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del impacto.

De acuerdo con la información oficial, ambos vehículos circulaban en dirección Este-Oeste cuando, por causas que todavía no han sido establecidas, una motocicleta Honda 150 cc de color negro impactó contra la parte posterior de un camión Iveco con semirremolque tanque de 36 mil litros.

La víctima fatal fue identificada como un hombre de 29 años, domiciliado en Santa Rosa. El fallecimiento fue constatado en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado.

El camión era conducido por un hombre de 42 años oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, quien no sufrió lesiones. El dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el procedimiento intervino personal de Subcomisaría Giagnoni, Vial San Martín, UEP Junín y Policía Científica, bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.

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