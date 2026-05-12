Le negaron la libertad a la dueña del Hostel Carolina de Guaymallén: la acusan de traer delincuentes chilenos a Mendoza

El Juzgado Federal de Garantías N.° 1 le negó la libertad a l a dueña de un hostel de Guaymallén que está acusada de liderar una organización que se dedicaba a ingresar a Mendoza, de forma ilegal, a delincuentes del vecino país.

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De esta forma, Carolina Neumann (44 ), una misionera dueña del Hostel Carolina, ubicado en Bandera de los Andes 279, muy cerca de la Terminal, seguirá detenida, imputada por “realizar, promover o facilitar el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina”, como una actividad habitual.

Una tarjeta del hotel de Guaymallén, que fue secuestrada a un ciudadano detenido en nuestro país, fue la punta de la investigación que realizó durante varios meses la Unidad Fiscal de Mendoza - Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos y que condujo al alojamiento regenteado por Neumann.

La Fiscalía contabiliza 4 hechos y hay dos ciudadanos chilenos detenidos , ambos fugitivos de la ley del vecino país, con medidas pendientes o pedidos de captura.

Los chilenos “flojos de papeles” llegaban a la frontera, se bajaban del auto y pasaban caminando, previo a analizar cómo estaba el movimiento en la Aduana. Luego, subían a otro vehículo, que en algunos casos era de Neumann o bien alquilado.

El viernes, el juez federal Marcelo Garnica negó los pedidos de libertad y de prisión domiciliaria solicitada por el defensor Sergio Carreño, haciendo lugar a la posición del Ministerio Público Fiscal, que presentó en detalle la investigación de esta pequeña organización que se especializaría en el traslado clandestino de ciudadanos que buscaban evadir la acción de la Justicia, utilizando una red logística que incluía el resguardo de personas, tráfico de armas y producción de estupefacientes.

El planteo de Carreño se sostenía en que la acusada no sabía que los chilenos a los que ayudaba a cruzar la frontera de manera ilegal tenían cuentas pendientes con la Justicia del vecino país. Ahora Carreño, junto a la abogada Belén Idemi, apelarán la decisión del juez.

Allanamientos de Gendarmería

El 6 de mayo pasado, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” ejecutaron seis órdenes de allanamiento.

Durante el registro del Hostel Carolina, los uniformados descubrieron una plantación de marihuana bajo la modalidad “indoor”. El lugar incluía una habitación de secado de grandes dimensiones, dos invernaderos con sistemas de riego automatizado y tecnología climática para el cultivo intensivo.

Gendarmería decomisó 9 kilos y 83 gramos de marihuana (cogollos y picadura), 67 plantas de “cannabis”, 391 semillas, 25 municiones calibre 9 mm, inhibidores de señal y dos vehículos.

Asimismo, se incautó dinero en efectivo (750.000 pesos, 220 dólares y 451.000 pesos chilenos), junto a 13 teléfonos celulares y documentación clave, como pasaportes y carnets de identidad extranjeros.

El equipamiento tecnológico desmantelado incluyó paneles LED, extractores industriales con control de temperatura, humidificadores ultrasónicos y sistemas de riego por goteo, lo que confirma la envergadura de la infraestructura productiva.

El procedimiento ordenado por la Unidad Fiscal de Mendoza - Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos y el Juzgado Federal de Garantías N.° 1 incluyó la detención de la dueña del alojamiento, en tanto que siete pasajeros quedaron aprehendidos.