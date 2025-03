El titular de Aysam, Humberto Mingorance, pidió que la Justicia lo investigue para aclarar que no es corrupto

"Me gustaría que un fiscal actúe de oficio. Que llame a dos o tres que dicen que soy corrupto para que lo demuestren, y que ese mismo fiscal me pida la documentación, a ver quien tiene razón", afirmó este miércoles Mingorance a Los Andes , mientras terminaba de preparar un oficio que presentará ante la Oficina de Ética para defenderse de las acusación.

La metáfora que usa, casualmente o no, es el de una falta de tránsito. "Asumo que hubo una omisión, no una falta grave. Me pase un semáforo en rojo, pero no estaba borracho ni maté a nadie", expresó.

El presidente de Aysam se hizo cargo rápido del error y cargó en los registros de Ética Pública cinco departamentos y dos cocheras. Esas propiedades se suman al lote de 730 metros en el barrio Olivos del Torreón de Maipú que había declarado inicialmente.

La omisión inicial de las siete propiedades ahora incorporadas fue atribuida por Mingorance a que consideró que no debía dar cuenta de ellas, porque son una especie de adelanto de herencia de sus padres, quienes viven en uno de los departamentos (el más grande de ellos).

"Hicieron donación con reserva de usufructo y nos pusieron a mis hermanos y a mi, con porcentajes del 50 o 33 por ciento. En una viven ello. Pero son transacciones hechas hace años y que se denominan de 'dominio vacuo'. No existe la posibilidad de que las rentabilice, mis padres podrían donarlas sin autorización. No puse plata en eso y por otro lado no recibo renta. Entendí mal que, como no puse plata en eso ni cobro dinero, no hay un enriquecimiento que deba declarar. Así entendía yo el espíritu de la ley. Lo consulté con un escribano y un contador y me dijeron que sí debía hacerlo", explicó el presidente de Aysam.

Mingorance aseguró en su defensa que "hace casi 20 años" que no adquiere ninguna propiedad inmueble. Los departamentos, o por lo menos tres de ellos, dijo que se originaron en antiguos terrenos que tenía su bisabuelo venido de España, los cuales luego su padre luego integró a un fideicomiso inmobiliario.

Precisamente dos décadas lleva el actual titular de Aysam como funcionario público. Primero se desempeñó como secretario de Gobierno de Cornejo cuando era intendente de Godoy Cruz y luego saltó a la secretaría de Ambiente de la provincia, durante dos periodos.

Cornejo volvió a la gobernación el año pasado y desde entonces se desempeña al frente de la empresa de agua y cloacas del Estado

Mingorance y el lote "sin construcción"

La otra punta de la polémica es el lote del barrio Olivos del Torreón. Sucede que, según un registro supuestamente erróneo de ATM que Mingorance asegura que ya corrigió a través de una resolución (81/2025), ese terreno contaba con una construcción de más de 270 metros cuadrados que tampoco aparecía en su declaración jurada.

Mingorance dice que sencillamente hubo un error del área de Catastro en la inspección con drones de su propiedad. "No hay inversión. Fui con un escribano que constató que es un lote baldío. No hay quincho ni obrador, cero construcción, claramente se ve a través de la imagen satelital que no la hay", sostuvo a Los Andes. Los impuestos también bajaron: en ATM figura que la propiedad tenía un cargo de Inmobiliario anual para este año de 420.000 pesos, mientras que ahora solamente le piden pagar 64.000.

El origen del lote baldío es, según sus declaraciones periodísticas, la venta de una casa que había construido gracias a la venta de un lote en Vistalba. Eso derivó en la casa familiar que también fue vendida. Cuando se separó de su mujer, el lote del barrio privado de Maipú quedó para él y el dinero en efectivo para su excónyuge.

En general, se trata de operaciones que Mingorance detalla en el tiempo para aclarar que no se originaron en su actividad pública, que es lo único que le genera ingresos a este diseñador desde hace por lo menos dos décadas.

El presidente de Aysam asegura que actualmente vive en un dúplex alquilado. Antiguamente se movilizaba en un Fiat Duna, pero hoy posee una moto Guzzi V7 III y un auto marca Audi 2014. "Siempre me gustaron las motos, no es que la compré ahora", explica. La historia del auto es un poco más detallada: el Audi lo compré en un viaje a tierra del fuego, casi sin querer, por una oportunidad. Una novia me dijo que lo comprara porque allá no pagan impuestos internos, así que me salió mucho más barato", indicó.

La investigación secreta al titular de Aysam

Ética Pública ya envió un oficio a Mingorance para que aclare las omisiones y las características de su declaración jurada. Pero esto y la respuesta no se conocerá rápido, ya que la ley de creación del organismo (8993) impone una restricción particular: hay "secreto de sumario" por 30 días.

Este martes el Senado provincial aprobó por unanimidad una resolución que le pedía a la Oficina de Ética investigar a Mingorance. Pero esa investigación había empezado antes: "Yo mismo le mandé un mensaje a Miró para que me pida un informe", expresó el presidente de Aysam. Miró es Gabriel Balsells, un discreto exlegislador radical que dirige la oficina de control desde su creación en 2017.