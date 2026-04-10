Ingresos en baja: la recaudación en Mendoza cayó un 5,3% en el primer trimestre del año

La Provincia de Mendoza recaudó $1.104.791 millones entre enero y marzo de 2026 , según un informe del Ministerio de Hacienda que conduce Víctor Fayad . Pese al volumen de ingresos , el resultado representó una caída del 5,3% en términos reales respecto al mismo período del año anterior.

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El reporte, difundido en el marco de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo , detalla que $623.701 millones correspondieron a recursos de origen nacional, principalmente coparticipación, mientras que el resto provino de ingresos provinciales. Entre estos últimos, el impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió a ser el principal sostén, con $330.229 millones recaudados.

La caída general estuvo explicada, en gran medida, por la retracción de los envíos nacionales, que disminuyeron un 7,2% en términos reales.

Según el informe, esto responde a una menor recaudación del IVA , afectada por la alta base de comparación de 2025, marcada por ingresos extraordinarios vinculados a la moratoria y el blanqueo de capitales, y por una caída en el IVA aduanero.

También se registró una baja en el Impuesto a las Ganancias , aunque más moderada, aunque el informe no reveló los montos, ni el porcentaje.

Recaudación primer trimestre 2026

En cuanto a los ingresos de origen provincial, la merma fue del 2,8% real. Sin embargo, se destacó el crecimiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que aumentó 3,7% en términos reales, impulsado por una mayor base imponible en un contexto de reactivación económica y reducción de alícuotas.

Por el contrario, los impuestos patrimoniales retrocedieron 3,8%. El impuesto automotor cayó 10,3%, afectado por la baja en los precios de los vehículos, mientras que el inmobiliario creció 5,3% debido a cambios en la metodología de zonificación y avalúo.

Uno de los datos más relevantes del trimestre fue la fuerte caída de las regalías, que se desplomaron 34,5% en términos reales, producto de una menor producción de petróleo y de cambios en los porcentajes a tributar en nuevas concesiones.

Por su parte, el impuesto a los sellos registró una baja del 7,1% real, en línea con la política de reducción escalonada de alícuotas aplicada por la Provincia.

Un contexto marcado por necesidades de financiamiento

Los datos de recaudación se conocen días después de que el Gobierno provincial avanzara con una colocación de deuda en el mercado local por más de $446.000 millones, en el marco de su programa financiero 2026, siendo la más grande de los últimos 10 años.

La operación, que superó ampliamente las expectativas oficiales, tuvo como objetivo principal refinanciar vencimientos de corto plazo, en un escenario en el que Mendoza enfrenta compromisos por alrededor de $450.000 millones.

cornejo-fayad-presupuestojpg El gobernador, Alfredo Cornejo junto con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

La emisión incluyó dos series de títulos en pesos ajustados por CER, a 24 y 36 meses, con tasas del 7,99% y 8,50%, respectivamente.

En paralelo, la Provincia analiza solicitar un anticipo de coparticipación por unos $130.000 millones dentro del esquema de asistencia habilitado por el presidente Javier Milei.

Según indicó Fayad, esta herramienta permitiría reordenar el programa financiero y afrontar obligaciones inmediatas.