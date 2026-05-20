20 de mayo de 2026 - 15:05

Los gastos fijos absorbieron una mayor parte de los ingresos en marzo: los sectores que más sufrieron

El avance de los servicios y gastos obligatorios volvió a deteriorar el ingreso disponible de los hogares. Quiénes perdieron más frente a los últimos aumentos.

Los gastos fijos absorbieron una mayor parte de los ingresos durante marzo.

Los gastos fijos absorbieron una mayor parte de los ingresos durante marzo.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ingreso disponible de los argentinos volvió a caer en marzo por la presión de los gastos fijos, que siguen creciendo por encima de la inflación general, según reflejó un informe de la consultora Equilibra y supo la Agencia Noticias Argentinas.

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El reporte exhibió que el ingreso real registrado de 14,5 millones de personas se mantuvo "relativamente estable" en marzo, con una leve suba del 0,1% mensual. Sin embargo, el ingreso disponible (lo que sobra tras pagar gastos fijos) sigue en terreno negativo.

La clave del desfasaje reside en que los precios de los servicios y gastos obligatorios aumentan a un ritmo superior al de la inflación general. Mientras que en marzo la inflación se ubicó en el 3,4%, los gastos fijos treparon al 5,1%.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
El ingreso disponible de los argentinos volvió a caer en marzo por la presión de los gastos fijos

El ingreso disponible de los argentinos volvió a caer en marzo por la presión de los gastos fijos

Esta diferencia erosiona el poder de compra. En este caso, el ingreso disponible cayó un 0,4% mensual y un 1,9% interanual en marzo, quedando un 12% por debajo del nivel promedio registrado entre enero y septiembre de 2023, antes del cambio de gobierno.

Los sectores más afectados

El impacto del ajuste en los gastos fijos no fue uniforme. El informe destaca que, en el último año, todos los estratos sufrieron mermas, pero con distintas intensidades:

  • Jubilaciones mínimas (con bono): son los más golpeados, con una caída del 6,7% interanual.
  • Jubilaciones de haberes medios y altos: registran una retracción del 1,9% interanual.
  • Empleados públicos: tuvieron una mejora estacional en marzo del 1,1%, pero arrastran una caída del 4,0% interanual.
  • Asalariados privados formales: muestran una mayor resiliencia, con una baja interanual del 0,8%.

El informe proyecta un escenario de cautela para el mes de abril. Si bien la inflación general descendió 0,8 puntos porcentuales (pasando del 3,4% al 2,6%), los gastos fijos continuaron su tendencia alcista, aumentando un 4,1%.

De esta manera, desde Equilibra sostuvieron que gracias a la desaceleración del IPC "el ingreso real podría recuperarse en abril, pero no está claro qué sucederá con el ingreso disponible”, ante la persistencia de los aumentos en los gastos fijos.

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