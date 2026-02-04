Empleo: En 2026 repuntan las búsquedas laborales y hay optimismo en las empresas

El 2025 comenzó con dinamismo en el mercado laboral y las consultoras no sólo recibían currículums de personas que querían cambiar de empleo , sino también pedidos de personal por parte de las empresas. Pero unas semanas antes de las elecciones, todo se detuvo y el freno se extendió hasta diciembre. En 2026 ha habido un repunte de las búsquedas laborales .

Fernando Podestá, socio de la consultora mendocina Linkup (junto con Mariana Lahún, Esteban Yañez y Eliana Guiñazú), señaló que el mercado laboral estuvo muy tranquilo hasta fines de diciembre e incluso enero, pero en los últimos días se ha reactivado.

Sumó que hay búsquedas de puestos en las áreas comercial y de finanzas , porque las empresas se están enfocando en tratar de ser más eficientes y mejorar sus ventas . Señaló que se escucha mucho que el negocio cambió, porque la inflación no tapa los errores como antes, por lo que hay que concentrarse en los dos frentes.

Paula Ariet, de Gestión Consultores , señaló que han notado un crecimiento en la cantidad de búsquedas laborales y que hay más que a fines del año pasado, aunque destacó que no hay un gran dinamismo. Precisó que la situación es muy diferente a la del momento de las elecciones , pero que no hay tanto movimiento como a principios del 2025, ya que febrero fue un mes muy bueno.

Armar un CV o una hoja de vida es el primer paso para iniciar la búsqueda laboral. El Portal de empleo te permite subir tus datos y descargar un documento con el CV armado.

Sobre si se trata de nuevos empleos o de incorporación de nuevas personas, Ariet mencionó que hay un crecimiento en los procesos y que algunas empresas se están animando a pensar en crecer . De hecho, planteó que percibe optimismo en la mayoría de las compañías.

Pero también indicó que es muy importante que se produzca una recuperación de los salarios, ya que en 2025 tanto los del sector público como los del privado crecieron un poco menos que la inflación, por lo que hubo una cierta pérdida de poder adquisitivo. Esto representa un desafío, porque las empresas tienen que ser cada vez más competitivas, lo que dificulta que los sueldos aumenten por encima de la evolución general de los precios, pero si no sucede eso, es difícil que la economía crezca.

Las compañías también tienen la mirada puesta en qué sucederá -y cuándo- con la reforma laboral. “Las empresas están buscando para activar en cuanto salga, pero si estamos seis meses pensándolo…”, lanzó.

El otro foco es la rentabilidad, lo que impulsa las búsquedas de puestos que permiten incrementar la eficiencia, como análisis de datos, incorporación de tecnología, uso de inteligencia artificial.

La clave en la búsqueda de empleo es tener nuestro perfil laboral cargado en las distintas plataformas dedicadas a la búsqueda de perfiles.

Expectativas empresarias

La encuesta más reciente de la consultora Perfil Humano, de Lorena Henríquez y Gastón Kovalenko, mostró que el 63% de las empresas consultadas no tienen previsto incorporar nuevos puestos en 2026, mientras que el 3% sí planea hacerlo en el primer semestre, el 22% tiene proyectado contratar nuevos empleados en el segundo semestre; y el 12%, a lo largo del año.

Como contraparte, el 72% no está pensando en reducir puestos y un 16% sí lo tiene planeado. Además, un 10% de las compañías lo hará en este primer semestre y un 1% achicará su planta de personal en la segunda mitad de 2026.

En cuanto a los aumentos proyectados, 31% de las empresas participantes del relevamiento -pertenecientes a más de 10 rubros diferentes, tanto pymes como de gran tamaño-, el 31% no tiene previsto todavía un porcentaje, pero el 21% ha programado ajustes salariales de entre 31 y 35 para 2026; el 16% de las compañías, subas de 26 a 30%; y el 15%, incrementos del 21 al 25%.

Cambio de paradigma

Además de este repunte de las búsquedas laborales, desde las consultoras resaltan que se ha producido un cambio favorable. Podestá explicó que los empresarios mendocinos están poniendo mucho más el foco en las personas, dándole valor al talento y profundizando el cuidado de los equipos. Se está viendo, enfatizó, una transformación del área de personal a la de gestión de los recursos humanos.

“Hay mucha más inquietud, por parte de los dueños de pymes, de lograr que su gente sea más productiva a partir de que esté mejor”, detalló y añadió que ahora se entiende que la eficiencia no se logra achicando los equipos, sino haciéndolos más productivos. “Esa es la nueva conversación. Empezar a darle ese valor al desarrollo del talento, que antes era solo administración de personal”, indicó.

Ariet coincidió en que las empresas que quieren atraer talento no compiten solamente con el salario, sino con otros factores, como horario flexible, beneficios y que la gente entienda el propósito de lo que está haciendo.

Perspectivas por sectores

El socio de Linkup se mostró preocupado por lo que pueda suceder con la vitivinicultura en Mendoza, porque hay fuertes rumores de que la situación está complicada, por la caída de consumo, y esto podría provocar no sólo rotaciones, sino bajas de personal.

Podestá subrayó que, así como en la industria cervecera hay muy pocos jugadores, existe una gran cantidad de bodegas y cada una de ellas tiene, por ejemplo, su gerente comercial, por lo que se trata de un sector muy demandante de puestos de trabajo.

En cambio, mencionó que la minería viene activando algunas búsquedas, por lo que es un sector que puede empujar el empleo. Lo mismo sucede, estimó, con el turismo, ya que para época de Vendimia suele remontar y ya hubo muchos ajustes de personal el año pasado.