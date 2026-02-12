Reintegro viernes, sábado y domingo: $25.000 en VEA y Disco pagando con MODO

VEA y Disco ofrecen un reintegro del 20% para compras presenciales realizadas con MODO . El beneficio permite recuperar hasta $25.000 por más de 10 banco y billeteras virtuales en cada mes, exclusivamente en operaciones efectuadas durante el fin de semana.

La promoción está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado. Aplica únicamente los viernes, sábados y domingos en sucursales adheridas.

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco , con un tope de $25.000 por banco por mes . Para acceder, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO , ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas.

La compra mínima requerida es de $100.000 y solo se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. No aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta bancaria asociada a MODO, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.

El reintegro se obtiene pagando con código QR a través de MODO, utilizando tarjetas emitidas por las siguientes entidades:

Banco Santander (solo con VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

En Mendoza, el beneficio está disponible en estas sucursales VEA:

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro total

El descuento es del 20% con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el reintegro máximo es necesario realizar una compra de al menos $100.000 en una sola operación.

El beneficio es por banco y por mes, por lo que si una persona tiene dos o más bancos adheridos puede utilizar cada uno para obtener hasta $25.000 en cada caso. Además, el reintegro se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes.