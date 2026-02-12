Reintegro viernes, sábado y domingo: $25.000 en VEA y Disco pagando con MODO

El reintegro se obtiene pagando con código QR a través de MODO, utilizando tarjetas emitidas por las siguientes entidades:
Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
El beneficio es por banco y por mes, por lo que si una persona tiene dos o más bancos adheridos puede utilizar cada uno para obtener hasta $25.000 en cada caso. Además, el reintegro se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes.