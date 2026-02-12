12 de febrero de 2026 - 14:08

Reintegro viernes, sábado y domingo: $25.000 en VEA y Disco pagando con MODO

VEA y Disco tienen reintegro de 20% pagando con MODO. Aplica fines de semana, con tope de $25.000 por banco y vigencia hasta el 28 de febrero.

La promoción está disponible en sucursales adheridas y se acredita dentro de los 30 días.



Los Andes
Por Melisa Sbrocco

VEA y Disco ofrecen un reintegro del 20% para compras presenciales realizadas con MODO. El beneficio permite recuperar hasta $25.000 por más de 10 banco y billeteras virtuales en cada mes, exclusivamente en operaciones efectuadas durante el fin de semana.

La promoción está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado. Aplica únicamente los viernes, sábados y domingos en sucursales adheridas.

Reintegro VEA y Disco: bancos adheridos y sucursales donde se puede usar

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para acceder, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas.

La compra mínima requerida es de $100.000 y solo se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. No aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta bancaria asociada a MODO, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada y no registre deuda con la entidad emisora.

El reintegro se obtiene pagando con código QR a través de MODO, utilizando tarjetas emitidas por las siguientes entidades:

  • Banco Santander (solo con VISA)

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • Banco BBVA

  • Banco Macro

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco ICBC

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Banco Bancor

  • Banco Comafi

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Billetera YOY

  • Billetera BUEPP

En Mendoza, el beneficio está disponible en estas sucursales VEA:

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

  

  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro total

El descuento es del 20% con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el reintegro máximo es necesario realizar una compra de al menos $100.000 en una sola operación.

El beneficio es por banco y por mes, por lo que si una persona tiene dos o más bancos adheridos puede utilizar cada uno para obtener hasta $25.000 en cada caso. Además, el reintegro se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes.

