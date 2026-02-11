Jumbo activa reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO y más de 10 bancos adheridos

Elsupermercado Jumbo mantiene vigente una promoción que permite obtener reintegros pagando con MODO en compras realizadas de forma presencial. El beneficio alcanza a clientes de 19 bancos y billeteras digitales y se aplica mediante pagos con código QR en línea de cajas.
La promoción estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se alcance el cupo total previsto para devoluciones. No participan compras online ni pagos realizados por transferencia bancaria.
Qué días aplica el reintegro en Jumbo y qué bancos y billeteras participan
El beneficio se puede aprovechar los martes y jueves, siempre que el pago se realice escaneando el QR de MODO, ya sea desde la app propia o desde aplicaciones bancarias integradas. Es obligatorio utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina y asociadas a la billetera.
Las entidades adheridas son:
Banco Santander (solo con tarjetas Visa)
Banco Nación
Banco Galicia
BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Comafi
Banco Bancor
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
El reintegro no aplica para pagos con transferencia ni para operaciones fuera de sucursales físicas.
Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo de MODO en Jumbo
La promoción exige una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se otorga un 20% de devolución, lo que equivale a $20.000 de reintegro. El tope es de $25.000 por banco por mes, cifra que se alcanza con un gasto aproximado de $125.000 en una misma jornada habilitada.
El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta bancaria utilizada para el pago. Como el límite es por entidad, quienes tengan tarjetas de distintos bancos pueden aprovechar el beneficio más de una vez durante la vigencia.