Jumbo activa reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO y más de 10 bancos adheridos

La promoción permite obtener reintegros en Jumbo pagando con MODO, con bancos y billeteras adheridas, días específicos y tope mensual por entidad.

El beneficio aplica únicamente en compras presenciales en Jumbo.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El supermercado Jumbo mantiene vigente una promoción que permite obtener reintegros pagando con MODO en compras realizadas de forma presencial. El beneficio alcanza a clientes de 19 bancos y billeteras digitales y se aplica mediante pagos con código QR en línea de cajas.

La promoción aplica únicamente para compras presenciales en Jumbo.

Por Melisa Sbrocco
La promoción estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se alcance el cupo total previsto para devoluciones. No participan compras online ni pagos realizados por transferencia bancaria.

Qué días aplica el reintegro en Jumbo y qué bancos y billeteras participan

El beneficio se puede aprovechar los martes y jueves, siempre que el pago se realice escaneando el QR de MODO, ya sea desde la app propia o desde aplicaciones bancarias integradas. Es obligatorio utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina y asociadas a la billetera.

MODO

Las entidades adheridas son:

  • Banco Santander (solo con tarjetas Visa)

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • BBVA

  • Banco Macro

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco ICBC

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Banco Comafi

  • Banco Bancor

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Billetera YOY

  • Billetera BUEPP

El reintegro no aplica para pagos con transferencia ni para operaciones fuera de sucursales físicas.

Jumbo

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo de MODO en Jumbo

La promoción exige una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se otorga un 20% de devolución, lo que equivale a $20.000 de reintegro. El tope es de $25.000 por banco por mes, cifra que se alcanza con un gasto aproximado de $125.000 en una misma jornada habilitada.

El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta bancaria utilizada para el pago. Como el límite es por entidad, quienes tengan tarjetas de distintos bancos pueden aprovechar el beneficio más de una vez durante la vigencia.

