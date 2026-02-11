Jumbo activa reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO y más de 10 bancos adheridos

El supermercado Jumbo mantiene vigente una promoción que permite obtener reintegros pagando con MODO en compras realizadas de forma presencial. El beneficio alcanza a clientes de 19 bancos y billeteras digitales y se aplica mediante pagos con código QR en línea de cajas.

Vuelve el reintegro de $25.000 en Jumbo con MODO y tarjetas de más de 10 bancos

La promoción estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026 , o hasta que se alcance el cupo total previsto para devoluciones. No participan compras online ni pagos realizados por transferencia bancaria.

El beneficio se puede aprovechar los martes y jueves , siempre que el pago se realice escaneando el QR de MODO , ya sea desde la app propia o desde aplicaciones bancarias integradas. Es obligatorio utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina y asociadas a la billetera.

El reintegro no aplica para pagos con transferencia ni para operaciones fuera de sucursales físicas.

Jumbo

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo de MODO en Jumbo

La promoción exige una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se otorga un 20% de devolución, lo que equivale a $20.000 de reintegro. El tope es de $25.000 por banco por mes, cifra que se alcanza con un gasto aproximado de $125.000 en una misma jornada habilitada.

El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta bancaria utilizada para el pago. Como el límite es por entidad, quienes tengan tarjetas de distintos bancos pueden aprovechar el beneficio más de una vez durante la vigencia.