El Gobierno prorrogó concesiones petroleras en Piedras Coloradas y Cacheuta: cómo es el plan de inversión

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó la prórroga por diez años de las concesiones de explotación de hidrocarburos en las áreas “ Piedras Coloradas–Estructura Intermedia ” y “ Cacheuta ”, actualmente operadas por la empresa Venoil S.A ., luego de completar el procedimiento administrativo, técnico y legal previsto en la normativa vigente.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 58 , firmado el 16 de enero de este año por el Ejecutivo provincial, tras analizar el pedido de prórroga presentado por la petrolera, que incluye compromisos de inversión, producción, saneamiento ambiental y aportes al fortalecimiento institucional del Estado provincial.

Según consta en el decreto, las concesiones, ubicadas en áreas consideradas maduras y marginales, habían sido otorgadas originalmente por el Estado nacional y ya contaban con una primera prórroga concedida en 2011.

En ambos casos, el vencimiento de esos plazos motivó la apertura de un proceso de negociación para evaluar una segunda extensión, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Hidrocarburos 17.319 y la Ley Provincial 7.526.

En el marco del trámite, los organismos técnicos de la Dirección de Hidrocarburos concluyeron que Venoil S.A. cumplió con las obligaciones asumidas en la prórroga anterior, tanto en materia de inversiones como de pago de regalías, cánones y tasas de control. Asimismo, los informes oficiales señalaron que no existen deudas firmes exigibles con la provincia.

El plan de inversión

El plan aprobado contempla inversiones por 19,4 millones de dólares en el área Piedras Coloradas–Estructura Intermedia y 5,6 millones de dólares en Cacheuta.

Las erogaciones estarán destinadas principalmente a actividades de pozo, refacción de instalaciones de superficie, reactivación de pozos inactivos y proyectos de recuperación secundaria, con el objetivo de sostener la producción y optimizar los costos operativos.

El decreto también establece el pago de un bono de prórroga, que asciende a 310.250 dólares para Piedras Coloradas y 49.750 dólares para Cacheuta, a abonarse en doce cuotas mensuales.

En paralelo, se fijó un esquema de regalías variables atado al precio internacional del petróleo, que oscila entre el 7% y el 18% según el valor del barril, mientras que para el resto de los hidrocarburos se mantiene una alícuota del 12%.

Como parte de las condiciones, la empresa deberá cumplir con un plan de abandono y saneamiento de pozos, que prevé el cierre definitivo de 21 pozos en Piedras Coloradas entre 2030 y 2035, y de 4 pozos en Cacheuta entre 2031 y 2032. Además, deberá presentar cronogramas claros para la reactivación o abandono del resto de los pozos actualmente inactivos.

En materia institucional, la prórroga incluye aportes específicos para el fortalecimiento de la Dirección de Hidrocarburos, como la entrega en comodato de un vehículo 4x4, contribuciones económicas anuales y acciones de capacitación técnica para el personal del organismo de control.

El decreto incorpora, además, cláusulas vinculadas a la protección ambiental, el seguro obligatorio por daño ambiental, el “compre mendocino”, las obligaciones con los propietarios superficiarios y un régimen de sanciones ante incumplimientos graves, que pueden derivar en la caducidad de la prórroga concedida.

Finalmente, el Poder Ejecutivo provincial sostuvo que la extensión de las concesiones se ajusta al interés público, en el marco del dominio provincial sobre los recursos naturales, y bajo el régimen legal vigente para concesiones otorgadas con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Bases.

El decreto