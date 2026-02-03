3 de febrero de 2026 - 10:19

El Gobierno lanza una campaña para reforzar la vacunación: "Es una de las principales herramientas de prevención"

El Gobierno nacional lanzó una campaña de comunicación directa con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación y fortalecer las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación en todo el país.

La importancia de la vacunación durante la etapa de gestación. (Freepik)
La importancia de la vacunación durante la etapa de gestación. (Freepik)

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Gobierno nacional lanzó una campaña de comunicación directa con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación y fortalecer las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación en todo el país.

La iniciativa busca reforzar el acceso a las vacunas incluidas en el calendario oficial, las cuales están probadas, son seguras y se encuentran disponibles de manera gratuita en hospitales y centros de salud públicos de todo el territorio nacional, sin necesidad de orden médica.

Según un informe del Ministerio de Salud al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Calendario Nacional brinda información oficial sobre las vacunas correspondientes a cada etapa de la vida, así como también para situaciones especiales y grupos específicos.

Desde la cartera sanitaria destacaron que la vacunación constituye una de las principales herramientas de prevención para evitar enfermedades que pueden resultar graves para la salud. En ese sentido, remarcaron que el incremento de las coberturas no solo protege a la población frente a diversas patologías, sino que además contribuye a disminuir las formas graves de las enfermedades, permitiendo que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecargas.

La campaña se difundirá a través de distintos canales de comunicación y forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la salud pública y la prevención en todo el país.

