Swap: Argentina le devolvió a Estados Unidos los fondos recibidos antes de las elecciones

Argentina cerró esta semana un capítulo sensible de su frente financiero externo: le devolvió al Tesoro de los Estados Unidos los fondos que había activado del swap de monedas firmado el 20 de octubre, en la antesala de las elecciones legislativas . Con ese movimiento, el Gobierno canceló los USD 2.540 millones que había utilizado del acuerdo de estabilización cambiaria por un total de USD 20.000 millones.

Caputo explicó que el préstamo "no es deuda" y cruzó al kirchnerismo: "Ya no psicopatean a nadie"

El swap había sido una de las herramientas clave para atravesar semanas de fuerte tensión cambiaria. Se usó para intervenir tanto en el mercado mayorista como en los dólares financieros y, además, en noviembre sirvió para afrontar un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional en un contexto de reservas ajustadas. Fue, en los hechos, un puente de liquidez de corto plazo para sostener el esquema cambiario.

La confirmación del repago llegó este viernes a la mañana desde Washington. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , destacó públicamente en X que la Argentina devolvió el dinero “rápida y completamente” y remarcó que, tras la cancelación, el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) ya no mantiene exposición en pesos argentinos.

El pago se realizó con un préstamo de un organismo multilateral que no es el FMI, un dato que el Gobierno dejó trascender sin mayores precisiones.

En una serie de mensajes, Bessent subrayó el valor político y económico de la operación, al estabilizar a “un fuerte aliado estadounidense” y, al mismo tiempo, generar “decenas de millones de dólares en ganancias para los contribuyentes de Estados Unidos” representa un logro concreto de la agenda “America First” .

En la misma línea, el funcionario de Donald Trump que una Argentina fuerte y estable “marca el rumbo para América Latina” y contribuye a consolidar un hemisferio occidental más próspero.

También defendió el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria, al señalar que se desplegó exactamente como lo prevé su mandato legal: actuar con rapidez ante una crisis de liquidez aguda y de corto plazo que ponía bajo presión la estabilidad financiera y cambiaria.

“Sólo Estados Unidos pudo actuar con la velocidad con la que lo hicimos en octubre”, enfatizó, en contraste con otros organismos internacionales.

Bessent insistió además en que la comunidad internacional sigue respaldando a la Argentina, incluido el FMI a través de su programa vigente, y destacó que el país ya vuelve a financiarse en los mercados. En ese marco, elogió de manera explícita al presidente Javier Milei, al asegurar que “continúa cumpliendo con firmeza el mandato del pueblo argentino en favor de la libertad económica”.

Desde Buenos Aires, el Banco Central informó la operación mediante un comunicado escueto. Allí señaló que en diciembre de 2025 se cancelaron las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre bajo el acuerdo de estabilización cambiaria anunciado en octubre, y recordó que el swap establece los términos para operaciones bilaterales entre el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos.

No hubo detalles adicionales sobre las condiciones del repago ni sobre el costo financiero total.