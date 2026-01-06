La famosa cadena de farmacias que cerró 10 sucursales y le dijo adiós a una histórica en Mendoza

Alrededor de 90 trabajadores de la cadena " Farmacias del Dr. Ahorro" denunciaron una ola de despidos e incumplimientos laborales , en el marco de un proceso de cierre de 10 sucursales que impactó en Mendoza .

Uno de los locales afectados es el ubicado sobre avenida San Martín al 1.659, a metros de la Alameda , que bajó definitivamente sus persianas a fines de diciembre, luego de haber permanecido inhabilitado desde octubre para la compra y venta de medicamentos, productos médicos y artículos de higiene. Funcionaba desde 2005.

Hay otro local del Dr. Ahorro sobre General Paz , también en el Centro, que sigue abierto .

Farmacias del Dr. Ahorro, especializada en la venta de medicamentos genéricos a bajo costo y perteneciente al Grupo Fénix de México , había pedido el concurso preventivo de acreedores por una deuda cercana a los 7.300 millones de pesos con proveedores, bancos y el fisco, resaltó el portal Letra P. Llegó a nuestro país en 2002.

La firma Energía y Vida de Argentina SRL, razón social de la cadena, presentó ante la Justicia Comercial la declaración de cesación de pagos, aunque el pedido sigue en análisis y la feria judicial demora definiciones clave.

El modelo de negocios se basó en la compra de grandes volúmenes a un único laboratorio para competir por precio. “Somos los pioneros del descuento en farmacias”, solía afirmar el empresario mexicano Xavier González Zirión.

El esquema, exitoso en México, nunca logró consolidarse plenamente en el mercado argentino por normativas vigentes y comportamiento del mercado.

Gentileza / BAE Negocios

Despidos y denuncias de vaciamiento en las farmacias del Dr. Ahorro

Según relataron los empleados a nivel nacional, los despidos comenzaron a mediados de diciembre y, hasta el momento, ninguno de los trabajadores cesanteados cobró el aguinaldo correspondiente, el último mes trabajado ni las vacaciones no gozadas. Hubo cierres de farmacias en Córdoba, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A esta situación se suma, afirmaron, la ausencia de respuestas por parte de la empresa frente a los reclamos realizados tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. En ese contexto, el colectivo de trabajadores convocó a una movilización para el jueves 8 de enero por la tarde frente a la sucursal de Chacarita, sobre avenida Corrientes.

Desde el personal también advirtieron sobre un proceso de vaciamiento que se refleja en la falta de compra de mercadería y en estanterías cada vez más desabastecidas en las sucursales de farmacias que aún funcionan.

Indicaron que quienes aún conservan su puesto deben cubrir turnos adicionales por la reducción de personal, sin cobrar horas extra ni poder compensarlas con días de descanso, debido a la escasez de empleados.

Según la web de la compañía, quedan sucursales habilitadas en CABA, Gran Buenos Aires, Catamarca (1) y Mendoza (1).

En 2018, Farmacias del Dr. Ahorro había abandonado el mercado chileno.