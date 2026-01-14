14 de enero de 2026 - 12:11

Estrés laboral: claves para aprovechar las vacaciones

Antes de salir de vacaciones es importante dejar claras las fechas, delegar y aprender a desconectar del mundo laboral. Consejos para minimizar el estrés laboral.

Estafa
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La compañía global en gestión del talento, Randstad, difundió ocho recomendaciones elaboradas por sus especialistas para lograr un descanso vacacional pleno. El objetivo es poder desconectarse no solo de las obligaciones laborales sino también del uso permanente de pantallas y dispositivos tecnológicos para lograr un equilibrio entre vida laboral y personal.

Tras un año de alta intensidad y una etapa final marcada por el apremio propio de diciembre, llega el momento de desacelerar y recuperar el equilibrio. En un escenario atravesado por múltiples responsabilidades, altos niveles de estrés y una conectividad constante que diluye los límites entre el trabajo y la vida personal.

Según sumó el informe, las vacaciones se presentan como una instancia clave para renovar energías, cuidar la salud mental y estimular la creatividad de cara al inicio de un nuevo ciclo. El desafío de conciliar el ámbito laboral con el personal se ve cada vez más condicionado por la disponibilidad permanente que impone la tecnología, que trasladó el trabajo fuera de la oficina y lo volvió ubicuo, sin fronteras horarias ni espaciales.

En ese contexto, tomarse unos días de descanso —haya o no un viaje de por medio— permite interrumpir la rutina, recomponer fuerzas y tomar distancia de las demandas cotidianas. “Desconectarse de las responsabilidades y del ritmo acelerado de la actividad laboral tiene un impacto muy positivo en la salud y el bienestar”, señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

La ejecutiva agregó que si además se logra el alejamiento de las pantallas y dejar de estar pendientes de redes y notificaciones, estaremos más cerca de un descanso verdaderamente reparador que permita reconectar con uno mismo.

Las 8 claves

Con ese objetivo, los especialistas de la compañía compartieron ocho recomendaciones orientadas a potenciar los benéficos. Se trata de prácticas que pueden ayudar a consolidar un descanso más profundo y prolongado.

  • Organizá tus vacaciones con tiempo: fijá fechas claras y comunicalas a tu equipo con antelación.
  • Silenciá notificaciones y correos: configurá respuestas automáticas en tu correo y reducí el acceso a aplicaciones laborales.
  • Fijá límites digitales: durante tus vacaciones dedicá momentos específicos para chequear el teléfono.
  • Delegá con anticipación: asegurate que tus tareas y responsabilidades estén cubiertas antes de salir de vacaciones.
  • Enfocá tu atención en el presente: practicá ejercicios simples de meditación o de atención plena.
  • Reforzá el contacto con la naturaleza tanto si viajás, como si te quedás en tu ciudad .
  • Desenchufá dispositivos fuera de horario: poné el celular en modo avión o apagalo durante momentos de esparcimiento.
  • Explorá nuevas experiencias: aprovechá las vacaciones para realizar actividades diferentes.

