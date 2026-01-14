Estrés laboral: claves para aprovechar las vacaciones

Antes de salir de vacaciones es importante dejar claras las fechas, delegar y aprender a desconectar del mundo laboral. Consejos para minimizar el estrés laboral.

La compañía global en gestión del talento, Randstad, difundió ocho recomendaciones elaboradas por sus especialistas para lograr un descanso vacacional pleno. El objetivo es poder desconectarse no solo de las obligaciones laborales sino también del uso permanente de pantallas y dispositivos tecnológicos para lograr un equilibrio entre vida laboral y personal.

Tras un año de alta intensidad y una etapa final marcada por el apremio propio de diciembre, llega el momento de desacelerar y recuperar el equilibrio. En un escenario atravesado por múltiples responsabilidades, altos niveles de estrés y una conectividad constante que diluye los límites entre el trabajo y la vida personal.

Según sumó el informe, las vacaciones se presentan como una instancia clave para renovar energías, cuidar la salud mental y estimular la creatividad de cara al inicio de un nuevo ciclo. El desafío de conciliar el ámbito laboral con el personal se ve cada vez más condicionado por la disponibilidad permanente que impone la tecnología, que trasladó el trabajo fuera de la oficina y lo volvió ubicuo, sin fronteras horarias ni espaciales.

En ese contexto, tomarse unos días de descanso —haya o no un viaje de por medio— permite interrumpir la rutina, recomponer fuerzas y tomar distancia de las demandas cotidianas. “Desconectarse de las responsabilidades y del ritmo acelerado de la actividad laboral tiene un impacto muy positivo en la salud y el bienestar”, señaló Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

La ejecutiva agregó que si además se logra el alejamiento de las pantallas y dejar de estar pendientes de redes y notificaciones, estaremos más cerca de un descanso verdaderamente reparador que permita reconectar con uno mismo.