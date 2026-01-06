Un estudio científico revela a qué edad una persona se considera "vieja"

La investigación analizó en qué momento de la vida se producen los cambios más importantes en el cuerpo y, para ello, los científicos dividieron la adultez en tres etapas.

Según el estudio científico una persona es considerada “vieja” a partir de los 78 años en adelante.

Un estudio científico de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Nature Medicine, determinó a que edad comenzamos a envejecer. Luego de analizar a 4263 donantes de entre 18 y 95 años, los investigadores determinaron que el envejecimiento no es un proceso uniforme y gradual, para eso dividieron la en tres las etapas de la vida adulta.

A qué edad una persona se considera "vieja" A pesar de la creencia popular de que la vejez es a los 65 años, la investigación fundamentó su respuesta en base a los cambios en las proteínas de la sangre y segmentó en tres grupos:

Edad adulta, 34 años: Punto de inflexión donde empieza a notarse el deterioro físico extendiéndose hasta los 60. Desde ese momento, el organismo muestra señales internas de desgaste aunque no siempre sean evidentes.

Madurez tardía, 60 años: Comprendida como la "segunda etapa de la edad adulta" y llega hasta los 78 años.

Vejez 78 años en adelante: una persona es considerada "biológicamente vieja", cuándo ocurren los cambios más importantes en el cuerpo. En cada una de estas etapas, los científicos observaron que los niveles de proteínas plasmáticas, que permiten el funcionamiento correcto de las células, comienza a disminuir de forma progresiva hasta que dejan de producirse. Este proceso ocurre debido a que el cuerpo pierde capacidad para reparar el ADN con el paso del tiempo.

Qué dice el estudio científico sobre la vejez Tony Wyss-Coray, uno de los autores del estudio, explicó: “Las proteínas son los caballos de batalla de las células. Cuando sus niveles cambian mucho, significa que vos también cambiaste”.

En total, los investigadores detectaron 1.379 proteínas que varían según la edad. Con solo 373 de ellas, lograron predecir la edad de los participantes con gran precisión e incluso comprobaron que con el análisis de entre 9 y 10 proteínas, sumar más mejoró un poco la exactitud. Además, estas proteínas permiten calcular la brecha de edad, que compara la edad biológica de una persona con la de otras de su misma edad, a partir de su perfil molecular.

El estudio concluyó que la vejez biológica no es un proceso gradual y existen marcas que la definen en todos los casos. Entre ellas están la ralentización del metabolismo, debilitamiento de huesos, cambios en el sueño, disminución de la vista y la audición, aparición de manchas y arrugas, pérdida de masa muscular y movilidad más lenta.