Milei reflotó una polémica escucha de Cristina Kirchner sobre las jubilaciones

En un nuevo capítulo de la confrontación política entre el actual Gobierno y el kirchnerismo, el presidente Javier Milei difundió este miércoles a través de sus redes sociales un video que recupera una escucha telefónica filtrada de Cristina Fernández de Kirchner.

El mandatario acompañó el material con un duro descargo en el que acusó a la gestión anterior de haber destruido el sistema previsional con fines electoralistas.

"Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor" , sentenció Milei en su cuenta de X.

El líder de La Libertad Avanza criticó que, desde la actual oposición, se impulsen medidas que, según su visión, conducen a la quiebra del Estado , concluyendo de forma tajante con la frase: “Por suerte están de salida… Fin”.

El audio en cuestión, que se hizo público originalmente a inicios de 2018, registra una conversación privada entre la expresidenta y su colaborador cercano, Oscar Parrilli .

En el fragmento, se escucha a Fernández de Kirchner relatar con risas una advertencia que ella misma habría hecho sobre la sostenibilidad de los pagos previsionales: “Andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017, no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía”. Estas grabaciones corresponden a la situación del Partido Justicialista tras la derrota electoral de 2015.

Al reclamo del Presidente se sumó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reforzó la postura oficial señalando que el kirchnerismo hizo "populismo hipotecando el futuro del país".

Mientras este cruce domina la agenda digital, Cristina Kirchner mantiene un perfil bajo debido a su estado de salud. La exvicepresidenta recibió el alta el pasado 3 de enero tras ser operada de una apendicitis aguda en el Sanatorio Otamendi.

Actualmente, continúa su rehabilitación con caminatas diarias y lecturas políticas en su departamento de la calle San José, donde cumple prisión domiciliaria,.