Milei en la Derecha Fest: "Se le viene la noche a los zurdos"

El presidente defendió su gestión, cuestionó al estatismo y aseguró que el liberalismo es superior.

El presidente Javier Milei participó este martes de la Derecha Fest, realizada en Mar del Plata, donde brindó un discurso ante militantes y simpatizantes del liberalismo, con fuertes críticas a la izquierda y una defensa enfática de su modelo económico.

Durante su exposición, el mandatario afirmó que “se le viene la noche a los zurdos” y celebró el respaldo popular a las políticas impulsadas por su gobierno. En ese marco, sostuvo que existe un creciente hartazgo social frente a las recetas tradicionales y aseguró que el mensaje que percibe en la calle es contundente: “La gente dice basta de empobrecernos”.

Javier Milei en la Derecha Fest, en Mar del Plata Javier Milei en la Derecha Fest, en Mar del Plata. X / @LLibertadAvanza Milei remarcó que su gestión ya dio muestras concretas de que “el liberalismo es superior”, tanto desde el punto de vista económico como moral. Según expresó, su administración representa un quiebre frente a lo que definió como décadas de decadencia promovidas por el estatismo.

El Presidente también apeló a un tono más ideológico y simbólico al señalar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en referencia al escenario político y cultural que atraviesa el país.

"He demostrado que el liberalismo es superior".



Hacia el final de su discurso, hizo referencia a los foros internacionales y aseguró que "Davos es un lugar para dar batalla por las almas", al plantear que la discusión no se limita al plano económico, sino que también involucra aspectos culturales y filosóficos.