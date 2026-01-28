Lenguaje inclusivo, canciones anti-Milei y críticas al Chaqueño Palavecino: el tenso momento en Cosquín 2026

La cantante Luciana Jury y la poeta Susy Shock protagonizaron un momento de alta tensión en la tercera noche del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 al ser abucheadas por el público tras realizar comentarios políticos desde el escenario Atahualpa Yupanqui.

La presentación de Jury comenzó a generar incomodidad entre los asistentes cuando la artista utilizó lenguaje inclusivo y reversionó letras de canciones para criticar al capitalismo y a las gestiones de Mauricio Macri y el actual presidente, Javier Milei .

Sin embargo, el quiebre definitivo se produjo a los diez minutos de actuación, cuando la cantante, sobrina de Leonardo Favio , invitó al escenario a la artista trans Susy Shock . "Vengo con muchos amigos porque en estos tiempos de tanta crueldad, de tanta violencia y de tanto miedo, lo que tenemos que hacer urgentemente es no estar solos y armar comunidad", expresó Jury.

Luego recordó: "Cuando vi su concierto con la banda de Los Colibríes yo estaba muy ensombrecida porque eran épocas durísimas del macrismo y en esa época necesitaba un refugio y ahora también lo necesito ". Esas palabras desataron la primera tanda de silbidos.

La situación se tornó más tensa cuando Susy Shock tomó el micrófono y sentenció: "Gracias porque este es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno" . La frase fue claramente una alusión directa a la reciente aparición de Milei en el escenario de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino . La respuesta de la plaza fue con silbidos y abucheos.

JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJA invitaron al Cosquin a una kuka que empezó a hacerse la víctima, subió un TRAVA al escenario y la gente la terminó abucheando. - La estamos pasando bien? + NOOOOOO - Quieren que siga cantando? + NOOOOOOOOOOOOOOO! - Dijeron que no? :'( pic.twitter.com/6dOZraQVMv

Cosquin se transformó en el festival de la doma!

Por más artistas como Susy Shock y menos Chequeños! #MileiDestruyeArgentina pic.twitter.com/UkAv8OFiEl — LuzClarita (@MDKporsiempre) January 27, 2026

El "No" rotundo de la plaza

En un intento por retomar el hilo del show, Jury preguntó a la multitud: "¿La estamos pasando bien? ¿Vamos con una chacarera más?". La respuesta de los miles de asistentes fue un "No" unánime que dejó descolocada a la artista.

"¿Dijeron que no? Qué raro...", insistió Jury, quien luego intentó que el público la acompañara con coros en el siguiente tema, encontrando apoyo solo en un sector muy reducido de la plaza. "Todos no, me dicen che... ¿Qué onda?", cuestionó la cantante antes de finalizar su performance.

Al bajar del escenario, ambas artistas se expresaron tras la reacción del público. Luciana Jury, en diálogo con la prensa, calificó como "legítimo" que el público se expresara. "Me quedo con lo mejor. Este público fue extraordinario", afirmó.

Por su parte, Susy Shock en una entrevista con Cadena 3, fue más punzante y disparó: "Hay un folklore cómplice del poder. Tenemos que decir que no somos de ese folklore".