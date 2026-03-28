28 de marzo de 2026 - 16:50

Carne argentina con un antibiótico prohibido: esto se sabe tras el rechazo de China

El gigante asiático suspendió 22 toneladas de carne de un frigorífico argentino por la presencia de cloranfenicol. ¿Cómo avanza la investigación y cuáles son las hipótesis?

China rechazó 22 toneladas de carne argentina por presencia de antibiótico prohibido

China rechazó 22 toneladas de carne argentina por presencia de antibiótico prohibido

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ArreBeef, frigorífico en Buenos Aires

ArreBeef, frigorífico en Buenos Aires

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Encendiendo señales de alarma en la cadena agroexportadora, China suspendió importaciones desde un frigorífico argentino tras detectar cloranfenicol, un antibiótico prohibido en la producción ganadera hace más de tres décadas, en un cargamento de 22 toneladas de carne vacuna.

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La medida alcanza a la empresa ArreBeef, luego de que la Administración General de Aduanas de China informara el hallazgo el jueves 19 de marzo, tras analizar un envío proveniente de su planta en Pérez Millán, provincia de Buenos Aires.

La detección activó de inmediato canales diplomáticos y técnicos entre ambos países.

A partir de la notificación, intervino el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria junto con Cancillería y la Secretaría de Agricultura, en un protocolo conjunto que busca determinar el origen del compuesto.

Las exportaciones argentinas de carne aumentaron en 2022, pero el nivel de participación en las ventas al exterior del Mercosur es el más bajo de los últimos tres años. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
China suspendió importaciones desde un frigorífico argentino tras detectar cloranfenicol

China suspendió importaciones desde un frigorífico argentino tras detectar cloranfenicol

El cloranfenicol se encuentra prohibido en la ganadería argentina desde 1995 por sus riesgos para la salud humana, aunque su uso persiste en medicina humana y en tratamientos veterinarios para mascotas bajo prescripción.

En este contexto, las primeras evaluaciones técnicas apuntan a un posible “falso positivo” o a la presencia de compuestos similares.

De todos modos, el Senasa inició un proceso de trazabilidad para reconstruir el recorrido del lote cuestionado, con capacidad de identificar incluso el establecimiento donde se criaron los animales.

Como medida preventiva, China suspendió nuevos envíos desde la planta bonaerense. Sin embargo, el Gobierno busca limitar el alcance de la decisión, con el objetivo de evitar que la restricción se extienda a otros embarques en tránsito y lograr su levantamiento en el menor tiempo posible.

Qué dijeron desde el frigorífico de la carne que China rechazó

Desde la empresa, en tanto, describieron el episodio como “extraño” y deslizaron la hipótesis de un “falso positivo” o una “contaminación cruzada”.

De acuerdo con lo reconstruido por La Nación, la detección se habría registrado en una sola caja dentro de un contenedor de carne con hueso, sin otros casos similares en el mismo envío. Incluso, desde la firma plantearon que el producto “pudo haber sido plantado”, aunque reconocieron dudas sobre lo ocurrido.

En paralelo, las autoridades sanitarias argentinas solicitaron a Beijing, a través del consejero agrícola Hernán Viola, mayor información técnica que permita rastrear con precisión el origen del incidente y despejar las inconsistencias que tanto revuelo provocaron en un emblema argentino como es la carne vacuna.

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